Как изменить свою жизнь уже сейчас

Многие люди хотели бы улучшить свою жизнь, но зачастую не понимают, как это сделать.

Кому-то не хватает уверенности, кто-то боится выйти из зоны комфорта, а у некоторых вроде бы и так все хорошо, но гложет неясное недовольство.

Если в один прекрасный момент вы вдруг осознали, что постоянно находитесь в плохом настроении, вас раздражает даже то, что еще недавно радовало, вы плохо спите, не хотите общаться с близкими, испытываете постоянную тревогу – это значит, что внутренне вы неудовлетворены происходящим и пришла пора что-то менять.

В ситуации, когда нет сил и потеряны ориентиры «куда двигаться дальше», самое сложное – начать действовать. Большинство людей не понимает, как подступиться к решению задачи и с чего начать. Поскольку для психологов запрос об изменении жизни – один из самых частых, то они предлагают общую схему, которая настроит на новый лад и позволит собрать ресурс для улучшения жизни.

1. Проще изменить внешнее, чем внутреннее. Именно поэтому начать предлагается с очищения пространства вокруг себя, а именно, с приведения в порядок места обитания. Всем известно, что физический труд снижает тревогу, а любая уборка, помимо освобождения территории, поможет привести в порядок мысли и избавиться от хлама. Избавление от старого и ненужного придаст внутренних сил, символически освободит место для нового.

2. Внутреннюю «уборку» стоит начать с наблюдения за своими мыслями: о чем чаще и дольше всего вы думаете в течение дня. Желательно несколько дней эти размышления коротко записывать, чтобы было удобнее анализировать. Пройдя этот этап, возможно, вы заметите, что значительную часть времени пребываете в негативе, который не только портит настроение, но и забирает большую часть сил и энергии. Работа над освоением позитивного мышления потребует времени и усилий, но результат стоит того.

3. Структурирование времени – крайне важный момент. Понаблюдайте несколько дней, на что вы тратите свое время и запишите наблюдения практически поминутно. Так можно будет выявить на что вы тратите свое время и насколько продуктивно и с пользой оно проходит. Проанализировав список, вы увидите, как много полезного и приятного можно успеть, если не тратить драгоценные часы впустую.

Теперь, когда у вас появились силы, время и позитивный настрой к изменениям, вы готовы двигаться дальше. Как известно, любой путь начинается с первого шага. Сделайте его к улучшению своей жизни.

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