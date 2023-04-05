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Как нельзя просить о помощи

5 апреля 2023ПсихологияДиана Сабитова

Наверное, каждый из нас попадал в ситуацию, когда нужна была помощь другого.

Как нельзя просить о помощи
Фото: depositphotos

Но не всегда мы эту помощь просили, а еще – не всегда получали помощь после просьбы. Может быть, даже некоторые отношения от этого портились – ведь ничего же не стоило помочь, а человек так поступил! Каким же образом нельзя просить о помощи и поддержке?

1. Нельзя манипулировать дружбой. Есть люди, которые простят так: «слушай, давно не виделись, соскучилась, давай встретимся, а заодно и обсудим мою проблему». Гораздо лучше сказать сразу – «мне сейчас нужна помощь», потому что иначе создается впечатление, что вы просто манипулируете и используете человека. Разные слои отношений лучше разделять. Если человек встречается с намерением хорошо провести время, а вместо этого его вынуждают работать – вряд ли он будет этому рад.

2. Нельзя обесценивать услугу. «Ну тебе же ничего не стоит!» – и это очень плохой вариант. В любую услугу закладывается время и силы, даже «один звонок» – это годы наработанных контактов и отношений. Поэтому хороший вариант: «Я понимаю, что ты – профессионал и скажи сразу, сколько это стоит» – здесь человек или сам предложит безвозмездную помощь или назовет комфортную для него цену, а вы уже решите, подходит вам это или нет.

3. Напоминать о долгах. «Помнишь, 15 лет назад я дал тебе списать? Ну вот теперь помоги мне и ты!». Даже если это правда – вы вряд ли заключали договор, что вам за вашу услугу что-то должны. Увы, вторая сторона может думать иначе. Или не считать вашу просьбу достойным взаимозачетом. Поэтому надо быть крайне осторожным в вопросах «долгов» и заранее договариваться о «цене», когда оказываете услугу, чтобы потом избежать разочарований.

4. Нельзя перебарщивать с комплиментами. «Только ты меня спасешь! Без тебя никак!» Конечно, это приятно слышать, но далеко не всем хочется быть великими спасителями человечества. Человек может решить, что вы откровенно льстите и ситуация опять повернет в сторону «меня используют». Может быть, услугу в этот раз вам и окажут, но в будущем вряд ли возьмут трубку.

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