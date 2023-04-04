5 качеств женщины, которая влюбляет в себя каждого

Попробуем разобраться, какие качества могут создать вокруг девушки этот волшебный ореол.

Наверное, многие задумывались о том, как это некоторым женщинам удается без особых усилий располагать к себе мужчин, влюблять в себя, окружать толпой поклонников. А быть может, кому-то хотелось самой стать такой женщиной. Попробуем разобраться, какие качества могут создать вокруг девушки этот волшебный ореол.

1. Легкость. Не стоит путать это качество с глупостью или недальновидностью. Легкость – это умение отпускать и принимать ситуацию, радоваться жизни, быстро переключаться, а так же желание во всем находить что-то хорошее и радостное. Умение создать в своем пространстве непринужденную атмосферу высоко ценится и остро ощущается – из-за нехватки таких «оазисов» в повседневной жизни.

2. Нежность. В современном мире много женщин, которые забыли про это качество – они употребляют бранные слова, носят грубую одежду, агрессивный макияж и прически. Свобода выражения себя – это прекрасно, особенно, когда речь идет о подростковом возрасте и поисках себя. Но во взрослой жизни далеко не каждому мужчине захочется иметь в качестве партнера подобие конкурента – агрессивного, резкого.

3. Мудрость. Да-да, умение дать подходящий совет всегда востребовано. Только важно не превратить ум в занудство, «вынос мозга» и авторитарность по принципу «я знаю как лучше». Мудрость – это не только понимание того, как лучше поступить, но и умение это мягко донести, не оскорбляя собеседника.

4. Спокойствие. К сожалению, часто мужчины покидают отношения, не выдержав эмоциональных перепадов и скачков настроения своих половинок. Это не значит, что женщинам нужно закрывать свои чувства, но возможно, хорошо бы подумать над корректным способом их выражения.

5. Верность. Да, несмотря на то что этот пункт обычно вызывает много негодования (а сами-то они какие?) верность не только супружеская, но и верность выбранному курсу, вера в своего избранника, умение быть рядом в самые сложные времена – все это по-прежнему в цене. И здесь нет ничего удивительного – в долгосрочные отношения хочется идти с тем, кому можно доверять.

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