Я придерживалась пяти законов Вселенной, и моя жизнь изменилась в корне, и это оказалось проще, чем я думала

Наш автор Диана Сабитова рассказывает, как научилась притягивать счастье и гармонию в свою жизнь.

Наверное, многие слышали о том, что мир существует по определенным законам – и, если им следовать, можно изменить свою жизнь.

Я родилась в семье со средним достатком, 90-е годы проходили тяжело, вокруг царила несправедливость – моих одноклассников привозили на машинах с охраной, а мы с подругой не могли себе купить даже банку газировки. Но мы росли, наблюдали за происходящим, за тем, как разворачиваются судьбы наших одногодков и сейчас, спустя три десятилетия, находясь в достатке и благости, я могу сказать, что на самом деле все в мире происходит очень гармонично, и никакой несправедливости нет. Просто важно соблюдать некоторые законы мироздания.

1. Происходит то, во что веришь. Если считаешь, что ты недостоин денег или хороших отношений – их никогда и не случиться. Важно увидеть, что мир разный, и подчеркивать то, что гармонично и красиво – и именно это и начнет происходить в жизни.

2. Люди и их поступки – отражение тебя. Если ты честен и открыт – тебя будут окружать такие же люди. Если тебя кто-то обманет – помощь придет.

3. Возможно все. Вселенная изобильна и только твои ограничения мешают реализоваться смелым мечтам. Если думаешь «да куда мне», «да так не бывает» – так и не будет. Бонусы получат те, кто действительно верит в свою цель и мечту, те, кто ищет способ обойти препятствие, те, кто не сдается.

4. Серьезные цели требуют серьезных вложений. Реализуется то, на что направлена энергия – не только физическая, но и духовная. То, куда смотрит внутренний взор, то, куда направлены основные потоки. Поэтому над серьезной материализацией приходится много работать и зачастую отказываться от других целей.

5. Жизнь циклична. Периоды взлета сменятся периодом падений и наоборот. Но только от тебя зависит, как долго ты будешь проходить каждый из этих участков своего пути.