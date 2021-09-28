Как прокачать свою женскую энергию

Как притянуть к себе любовь и достаток, раскрыв свой женский потенциал?

Вокруг только и разговоры о том, что такое женская энергия и как ее прокачать. В этой статье разберемся и с первым, и со вторым.

Что такое женская энергия

Проще говоря, это энергия, присущая всем живым существам женского пола. Что-то сакрально общее есть у всех самок: какая-то особая сила и особая слабость, стремление к красоте, нежности и заботе. Сейчас поговорим именно о женщинах: как мы ощущаем свою силу? Все просто: когда женщина в ресурсе, она чувствует, что способна на многое. Есть мечты, цели, и есть силы для движения к этим мечтам и целям. Но случается, что женская энергия на исходе и никаких сил нет. Часто кажется, что ничего хорошего в будущем не будет – настолько низкий уровень женской энергии опасен, потому что вызывает депрессивные мысли и настроения. Что же делать для того, чтобы повысить уровень своей женской энергии?

Наладить сон

Это самое первое, что нужно сделать для увеличения женской энергии. Дело в том, что при нехватке сна женщина просто не имеет возможности накопить силы. Женский ресурс в основном приходит в расслабленном состоянии, а наиболее расслаблены мы, когда спим. И чем дольше, глубже мы спим, тем больше женской силы можем притянуть и усвоить.

Есть вкусную и полезную еду

Женская энергия – она легкая, но для нее необходимо правильное питание. Когда мы едим нерегулярно, плохо, мы становимся непритягательными для нашей главной силы. Плохое питание влияет напрямую на нашу неспособность быть расслабленными и удовлетворенными, поэтому ресурс падает. Ешьте вкусно и полезно, чтобы раскачать свою женскую силу!

Наряжаться

Когда мы наслаждаемся собственной красотой, то становимся магнитами для женской энергии. Поэтому если чувствуете, что истощены, то после сна и питания займитесь своим внешним видом. Купите или сшейте новую юбку, брюку, платье или блузку. Выберите украшение, которое вам очень нравится и позвольте его себе!

Уходить от конфликтов

На конфликты и конфронтацию тратится большое количество сил – перестаньте это делать! Решите, что ваше спокойствие и ресурс вам дороже и смело избегайте людей, которым лишь бы поспорить. Увидите – сразу почувствуете себя лучше.

...и защищать свои границы

Но если кто-то нарушает ваше внутреннее пространство, не позволяйте этого. Запрещайте разговаривать с вами на неприятные, бестактные темы, обрывайте непрошеных комментаторов и советчиков. Особенно если они среди самых близких людей.

Хорошей вам энергии, дорогие женщины!