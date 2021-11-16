Как не взять на себя чужие беды и проблемы

Почему мы вечно решаем проблемы других, забывая о своих собственных.

Если спросить человека, готов ли он решать чужие проблемы, то в большинстве случаев ответ будет отрицательным.

Но в жизни все гораздо сложнее и часто мы перетягиваем на себя беды и проблемы других совершенно неосознанно. Нам может казаться, что мы делаем благое дело: спасаем и помогаем, но при этом чувствуем нехватку энергии, апатию, агрессию, а в самых сложных случаях может дойти и до депрессии. Как мы оказываемся в такой ситуации и что делать, чтобы чужие проблемы не портили нам жизнь?

Для начала стоит обратить внимание на то, решением чьих вопросов вы занимаетесь большую часть времени. Если вы – человек отзывчивый и всегда готовы прийти на помощь, то можете обнаружить, что до собственных проблем руки часто не доходят, потому что вы помогаете всем, даже, если вас об этом не просят. А возможно, вы так боитесь окунуться в трудности собственной жизни, что разгребаете чужие беды. В любом случае, вам на пользу это не пойдет, потому что взятая на себя чужая ответственность и, очень часто, отсутствие благодарности, вгоняют в депрессию. Это не означает, что надо быть равнодушным к проблемам других. Безусловно, помогать необходимо, особенно близким людям, но делать это нужно экологично для себя, в первую очередь.

Если ситуация не критическая и не требует немедленного реагирования, то подумайте, чем вы можете помочь: деньгами, делом, словом? Что бы это ни было, постарайтесь не включаться в проблему эмоционально до такой степени, что перестанете сами спать ночами. Около половины эмоций, которые мы переживаем, как показывают психологические исследования, не наши, а «взятые» у нашего окружения. Попробуйте в следующий раз, когда почувствуете сильную тревогу или раздражение, спросить себя: «То, что я сейчас чувствую, это мои переживания?». Если в этот момент вы ощутите себя легче, это означает, что вы «забрали» эти эмоции у кого-то другого. Мысленно представьте, что вы встаете под любой поток воды (душ, дождь), и он «уносит» с собой весь негатив. Еще чаще ощущение тяжести на душе можно прочувствовать в моменты, когда вы некоторое время выслушиваете жалобы от собеседника. Потом, когда он, выговорившись, уходит, вы ощущаете себя опустошенным, раздраженным или злым. В этот момент представьте, что вы «собираете» с себя эту негативную энергию и, скомкав, выбрасываете в урну или со словами: «забирай свой негатив», «возвращаете» ее хозяину.

Учитесь помогать, не разрушая себя.