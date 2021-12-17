Как обнулить карму

Рассказываем, как отпустить все обиды и идти вперед с легкостью.

Обнуление кармы — это очистка скопившейся отрицательной энергии. Однако очистить карму смогут лишь те, кто действительно осознает свои проблемы и ошибки, кто воспринимает знаки, приходящие в словах, мыслях, снах и не только. После обнуления отрицательной кармы человек больше не наступает на те же грабли, что и раньше, и начинает проживать свою жизнь в осознанности.

Прощение

В первую очередь, чтобы очистить карму от накопившейся отрицательной энергии, необходимо пройти через осознание всех своих ошибок, сделанных когда-либо. Для этого нужно вспомнить, кому вы причинили боль и тех, кто обидел вас. А затем простить всех, даже если кажется, что содеянное простить невозможно. И прощение необходимо вовсе не потому, что они его заслуживают, а для того, чтобы вы больше не страдали и не переживали эту боль раз за разом.

Простить нужно не только других, но и себя, взяв при этом обещание не совершать более таких поступков. Для этого составьте список тех, у кого вам нужно попросить прощение, а затем извинитесь лично перед каждым. Если же у вас нет возможности встретиться с каким-либо человеком или хотя бы позвонить ему, попросите у него прощение в молитве или снах.

Как понять, простили ли вы человека

На самом деле, многие из нас так до сих пор и не научились прощать, и причина этого — гордыня и самолюбие, которые заставляют нас подливать масла в огонь нанесенной обиды. Хотя при этом у каждого человека есть врожденная способность к прощению. Наверняка вы становились свидетелем того, как один ребенок ударил другого в песочнице, в ту же самую минуту их мамы начинают ругаться, а дети уже через мгновенье забывают все обиды и продолжают игру.

Так как же узнать, что вы действительно простили своего обидчика? После прощения мысли об этом человеке, его имя и даже встреча с ним у вас больше не вызывают таких чувств, как обида, боль и злость. Конечно, случившееся останется у вас шрамом в памяти, но при помощи прощения вы способны именно затянуть раны, чтобы они больше не болели.

Если вам все же удастся простить других и, главное, себя за все то, что было совершено ранее, то ваши страдания закончатся и больше ни за что не нужно будет расплачиваться. Тогда же карма, наконец, исчезнет и вы действительно сможете начать жизнь заново уже без болей, злости и обид, с чистого листа.