Что такое биоритмы и как они могут работать на нас

В какие-то дни мы легко преуспеваем во всем, а в какие-то тонем в ворохе неприятностей. От чего это зависит? От фазы биоритма, которая главенствует в этот момент.

С рождения на жизнь человека оказывают влияние три биоритма: физический, эмоциональный и интеллектуальный. Расчет цикла каждого биоритма позволяет определить, насколько успешно вам будут даваться физические или интеллектуальные нагрузки в тот или иной промежуток времени. А значит более эффективно планировать дела.

Начало всех биоритмических циклов происходит в момент рождения человека. Поэтому расчет индивидуального биоритма производится по дате рождения. Обычно используется классическая формула:

B = (sin (2π*t/P))*100%

где P = {23,28,33} для фазы физического, эмоционального, интеллектуального биоритма,

π — число пи (3,14),

t — количество дней с даты рождения.

В результате мы получаем график с тремя линиями, который помогает предугадать наше состояние (физическое, эмоциональное и интеллектуальное) в конкретную дату.

Физический биоритм — 23-дневный цикл, влияющий на физическую активность, самочувствие. Под влиянием этого биоритма меняется запас энергии: то хочется горы свернуть, то с трудом покидаете кровать.

В позитивной фазе физического биоритма ваша активность бьет рекорды. А иммунитет непробиваем: когда коллеги в очередной раз берут больничный, вы спокойно сидите под работающим кондиционером и гуляете под дождем. В это время любая физическая нагрузка — бег, кроссфит и даже прогулка до остановки — будут в удовольствие. На работе вы не чувствуете усталости, делаете все задачи почти без перерыва и легко засиживаетесь до поздна. Ваше физическое состояние положительно сказывается на сексуальной активности.

В отрицательной фазе все наоборот: вы ощущаете полнейший упадок сил и с трудом даже поднимайтесь по лестнице. Делать почти ничего не хочется, и вы занимаетесь чем-то только из-за необходимости. Работа, какой бы легкой она ни была, утомляет. А для решения стандартных задач требуется в два раза больше времени. Аппетит пропадает, многие в этот период держатся исключительно на кофе. Отрицательная фаза часто проявится в снижении иммунитета и обострении хронических заболеваний.

В критические дни физического биоритма стоит быть очень осторожными: слишком большая уверенность в своих силах, как и напротив, низкая скорость реакции могут привести к травмам.

На графике расчета биоритма физический цикл обычно выделяется красным цветом. Физический биоритм всегда начинается с критического дня и переходит в позитивную фазу на 12-й день цикла. Положительная фаза физического биоритма достигает максимума на 6-й день. А минимального значения наблюдается на 17-й день.

Эмоциональный биоритм или цикл восприимчивости — это 28-дневный период, который оказывает влияние на эмоциональные состояния человека: его настроение и поведение в обществе.

Его период кратен семи дням. А значит одно и то же значение всегда будет приходиться на тот же самый день недели. На общем графике биоритмов линия эмоций обычно обозначается синим цветом.

В позитивной фазе вы вдохновлены и полны желания изменить мир. Ваш энтузиазм может заметить руководство и предложить повышение или новый проект. Настроение в этот период легко поддерживать хорошим, нет эмоциональных скачков. Вы открыты для общения и легко находите контакт с другими людьми.

В отрицательной фазе вы постепенно становитесь все менее общительными и более унылыми, раздраженными и чувствительными. Негативные эмоции часто вырываются наружу, нанося ущерб всем, кто вас окружает. Вы легко обижаетесь и расстраиваетесь из-за мелочей. Можете расплакаться из-за трогательного момента в фильме или просто не успев на свой автобус.

В критические дни ваше настроение меняется со скоростью света. При переходе в позитивную фазу вы можете стать слишком самоуверенными и придирчивыми. А когда биоритм станет отрицательным станете очень раздраженным.

Интеллектуальный биоритм длится 33 дня и оказывает влияние на умственные способности человека: скорость реакции, внимательность, память и логическое мышление.

В позитивной фазе вы чувствуете себя гением. Без раздумий решаете простые задачи и отгадываете загадки просто, чтобы «размять» мозг. В этот период легко дается учеба, всю информацию вы запоминаете на ходу. Несложно принимать решения: вы тщательно анализируете обстановку и взвешиваете все за и против.

В отрицательной фазе ваша умственная активность постепенно замедляется, концентрация снижается, а решение задач требует все больше и больше усилий.

В критические дни в голове возникает сплошная путаница. Невозможно правильно оценить ситуацию и сделать верные выводы, из-за чего можно совершить серьезные ошибки. Будьте особенно аккуратны на первый, 16-й и 33-й дни цикла.

Рассчитать свои биоритмы вы можете здесь по этой ссылке.

Как работают биоритмы, читайте в этой статье.

Подробней об истории биоритмов читайте в этой статьей.