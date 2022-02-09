История биоритмов

Существует три биоритма, которые сопровождают человека от момента рождения до смерти: физический, эмоциональный и интеллектуальный.

Они влияют на то, как мы будем чувствовать себя в конкретную дату, когда нас будет переполнять энергия, а когда мы будем весь день валяться в кровати из-за недостатка сил.

Теория «трех биоритмов» появилась в конце XIX века. Ее «родителями» стали три исследователя: психолог Герман Свобода, отоларинголог Вильгельм Флисс, изучавшие эмоциональный и физический биоритмы, и преподаватель Фридрих Тельчер, открывший интеллектуальный ритм. Причем свои открытия они совершили в разное время и отдельно друг от друга.

Герман Свобода работал в Вене. Наблюдая за поведением своих пациентов, заметил, что их мысли, идеи, импульсы к действию повторяются с определенной периодичностью. Тогда он решил пойти дальше и начал анализировать начало и развитие болезней. Особенно его интересовала цикличность сердечных и астматических приступов. Благодаря этому родилось предположение существования ритмичности физических и психических процессов, продолжительностью 22 и 27 дней.

Немецкий лора Вильгельм Флисс хотел разобраться, что влияет на сопротивляемость организма человека болезням. Почему дети с одинаковыми диагнозами в одно время имеют иммунитет, а в другое — умирают? В поисках правды, он стал собирать данные о начале болезни, температуре и времени смерти, а затем связал их с датой рождения. Расчеты показали, что изменения состояния здоровья и иммунитета можно прогнозировать с помощью 23-дневного физического и 28-дневного эмоционального биоритмов.

Интеллектуальный биоритм открыл инсбрукский преподаватель Фридрих Тельчер. Он заметил, что желание и способности его студентов воспринимать, запоминать и анализировать информацию, а также генерировать идеи меняется время от времени. Заметив ритмический характер изменений, Тельчер решил сопоставить даты рождений студентов, время сдачи экзаменов и их результаты. Итог — «рождение» интеллектуального ритма с периодом 32 дня. Чуть позже ученый предложил новую трактовку. Он предположил существование «пульса» интуиции — 37 дней.

Все теории объединяло одно — зависимость физической активности, эмоционального состояния и интеллектуальных способностей от даты рождения человека.

Рассчитать свои биоритмы вы можете по этой ссылке.

Как работают биоритмы, читайте в этой статье.

Что такое биоритмы читайте в этой статьей.