Как работают биоритмы

Любой периодический процесс, а биологические ритмы являются именно таковыми, состоит из двух фаз: положительной/позитивной и отрицательной/негативной.

Положительная фаза

С нее начинается первая половина каждого биологического ритма. Это период развития, подъема. Положительная фаза физического биоритма заряжает нас кучей энергии, мы не болеем и бьем рекорды силы и выносливости. Когда эмоциональное состояние на пике, мы легко сохраняем спокойствие и находим общий язык с окружающими, творим и реализиуем себя. А позитивный интелектуальный биоритм указывает на идеальное время для учебы и решения важных задач. Наши способности зависнут на некоторое время в этой высокой точке, затем постепенно станут снижаться, пока цикл не достигнет своей второй фазы.

Отрицательная фаза

Здесь все наоборот: это период восстановления сил, похожий на период после операции. Запас сил медленно снижается, мы чувствуем себя более уставшими и разбитыми, а привычные задачи решать становится все сложнее. Мы становимся более чувствительными и быстрее выходим из себя.

Хорошие новости: это не навсегда. Затем начинается неуклонный подъем к позитивной фазе. И такой синусоидой описывается вся жизнь человека.

Начало очередного периода биологического цикла или на переход одной фазы биоритма в другую — критические дни. Самое опасное время для человека. Упадок сил, неуравновешенное психическое состояние и неспособность сосредоточиться на чем-либо — лишь немногое «подарки», которые они приносят с собой. Все это значительно усиливает риск попасть в неприятности.

В физическом биоритме критическими днями являются 1-й и 12-й дни, в эмоциональном биоритме — 1-й и 15-й, а в интеллектуальном цикле — 1-й и 17-й. Таким образом, на критические фазы приходится 20% всей жизни.

В жизни каждого человека существует самый опасный момент — тройной критический день, когда критические дни всех трех биоритмов совпадают. Он наступает в 58 лет и 66 дней. В это время нужно быть максимально аккуратным, постараться перенести все важные дела и минимизировать общение.

Эмоциональные и физическкие критические дни на протяжении жизни сталкиваются много раз. Именно в этот момент возрастает риск несчастных случаев. Эти дни очень опасны для людей, которые водят автомобили: реакция практически отсутствует, из-за чего вероятность аварии возрастает.

Понимание того, когда одна фаза сменяет другую, позволяет эффективнее планировать будущее и адаптировать биоритмы для своих задач. Например, поставить занятия английским в позитивный период интелектуального биоритма, а важное совещение — на время эмоционального подъема, чтобы быть более устойчивым. Тренировать лучше во время фазы физического подъема. А во время спада лучше отдохнуть на спа-процедурах или взять выходной. Знание критических дней месяца поможет избежать неприятностей и подскажет, на какое время не стоит ставить важные дела.

Рассчитать свои биоритмы вы можете по этой ссылке.

Что такое биоритмы, читайте в этой статье.

Подробней об истории биоритмов читайте в этой статьей.