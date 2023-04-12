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Как правильно праздновать Пасху в 2023 году

12 апреля 2023ПсихологияМарианна Басс

Православные христиане в 2023 году отмечают Пасху 16 апреля.

Как правильно праздновать Пасху в 2023 году
Фото: spasperovo.ru

На этот день приходится Христово Воскресение. Это – главный праздник в православии. Пасха сопряжена с множеством ритуалов и традиций, о которых знают не все православные.

Как подготовиться к Пасхе

Приготовление к Пасхе начинается за 48 дней до праздника – с Великого поста. Верующие ограничивают себя в физической и духовной пище для того, чтобы подготовиться к воссоединению с Богом.

За несколько дней до Пасхи начинаются приготовления стола. Традиционные блюда на праздник: крашеные яйца, куличи и пасха. Каждое блюдо имеет особое значение. Кулич – тело Христа, пасха символизирует гроб Господень, а яйца – жизнь и жертву Христа. За день до Пасхи все эти продукты освящаются. Это делается в знак завершения поста, но есть и у этого другое значение. Во время освящения пищи в храме нужно оставить еду или другие пожертвования тем, у кого не было возможности подготовить стол к празднику.

Как праздновать Пасху

Празднование Пасхи начинается не с воскресенья, а с вечера субботы – верующие приходят на специальную службу. Она отличается от обычной тем, что молитвенные тексты поются. Богослужение начинается ровно в 12 ночи и заканчивается в пять утра.

Утром в праздник верующим нужно сначала помолиться и поприветствовать других возгласом «Христос Воскресе». Отвечать нужно «Воистину Воскресе». Так в православии принято оповещать всех о празднике. Завтрак традиционно начинается с пасхальных блюд. Существуют различные забавы, связанные с пасхальными блюдами. Например, принято биться яйцами перед едой. Это – детская забава, которая не имеет отношения к религиозному празднику, но традиция сохраняется до сих пор.

Сама Пасха отмечается широко и с размахом. Верующие после поста могут позволить не только отменить ограничения в пище, но и в развлечениях. Поэтому в праздник принято веселиться и приглашать гостей.

Что нельзя делать на Пасху

Существуют некоторые ограничения, которые касаются праздника. В первую очередь, нужно отгородить себя от негативных мыслей и поступков, так как Пасха – светлый праздник. Запрещено злословить и ссориться. Нельзя употреблять крепкий алкоголь и выбрасывать еду. Если у вас осталась пища с праздничного стола – ее нужно отдать малоимущим.

Так как Пасху стоит посветить молитве, запрещена любая работа и тяжелый физический труд.

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