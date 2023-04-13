Что обязательно нужно сделать на Пасху, чтобы год был удачным

16 апреля 2023 года отмечается православна Пасха – главный религиозный праздник.

В этот день воскрес Иисус Христос, а верующие чтят и помнят эти события. Существуют обязательные ритуалы, которых придерживаются большинство православных людей, но также стоит обратить внимание на менее традиционные вещи.

Пасха отмечается с размахом гуляньями и походами в гости. Некоторые люди проводят особые действия, направленные на привлечение удачи.

Помогите ближнему

В Пасху принято делать пожертвования тем, кто не смог собрать собственный праздничный стол. Если у вас есть возможность пожертвовать им не только пищу, можно отправить деньги на благотворительность. Можно помогать и не с помощью финансов – раздайте нищим одежду, предметы гигиены или приготовьте для них отдельные блюда. Эти добрые поступки привлекут к вам удачу.

Бейтесь яйцами

Представители православной церкви говорят, что битье яиц – детская забава, которая не относится к религиозной традиции. Однако считается, что этот ритуал помогает привлечь счастье. Если ваше яйцо постоянно разбивается, нужно биться до последнего – пока оно не останется целым. После этого такой обряд совершать еще раз не стоит – удачу можно упустить.

Подарите подарки и попросите прощения

Пасха как праздник учит православных еще и любви к своему ближнему, и речь идет еще и о членах семьи. Если вы кого-то могли обидеть, попросите прощения и покайтесь, а также простите всех, кто обидел вас. Это облегчит ваши переживания и уберет груз с души.

Также не забудьте порадовать своих близких небольшими подарками. Это может быть не обязательно что-то дорогое. Преподнесите небольшие угощения или сувениры.

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