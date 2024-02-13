Что отмечается в день Сретения Господня

15 февраля отмечается большой христианский праздник, Сретение Господне. Этот библейский сюжет часто встречается на иконах и картинах.

Сретение означает встречу, но, согласно Евангелию от Луки, в Иерусалимском храме в этот день произошла великая встреча.

История праздника

Сретение Господне отмечается на сороковой день после Рождества Христова. Согласно преданию, именно в этот день Богоматерь в лице Девы Марии принесла Иисуса в Иерусалимский храм и посвятила своего сына Богу. Такой закон был принят Моисеем: мать, у которой рождался мальчик, должна была принести младенца в храм через 40 дней для очистительной жертвы. Вместе с ребенком в храм приносили ягненка и голубя, но нищим семьям разрешалось принести двух голубей.

В этот момент в храме произошла встреча Иисуса и старца Симеона, которого позднее назвали Богоприимцем, так как он был первым, кто благословил младенца Иисуса. Тогда же Симеон произнес пророчество о Спасителе и рассказал Марии о судьбе ее сына. После этого к родителям подошла праведная пожилая женщина по имени Анна, которая имела дар пророчества. Поклонившись Иисусу, она вышла на улицу и начала рассказывать людям о рождении Спасителя Израиля.

Смысл праздника

Сретение Господне – важный праздник для верующих, так как означает встречу язычества и христианства, а также Ветхого и Нового Заветов. Считается, что в этот день каждый верующий может встретиться с Богом, если придет в храм. На примере Симеона Богоприимца встреча с Иисусом стала для него очищением и освобождением – после благословения он преставился и обрел покой.

В народе люди верили, что Сретение – праздник, когда весна встречается с зимой, поэтому существует примета о том, что после праздника уходят серьезные холода, осадки и метели.

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