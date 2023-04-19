Что нужно делать в период ретроградного Меркурия, чтобы избежать неприятностей

Наверняка вы встречали упоминания ретроградного Меркурия, даже если не особо интересуетесь астрологией.

С ним ассоциируется черная полоса, неудачи, крах всех планов. В это время астрологи советуют не начинать серьезные проекты, не заключать сделки, не приобретать дорогостоящую технику. А еще следует подготовиться к тому, что прогорят все сроки. Ниже мы рассмотрим, почему людей волнует ретроградный Меркурий и чем он объясняется с научной точки зрения.

Почему именно «ретроградный»

Так называется период, когда планеты Солнечной системы движутся в обратном направлении. Кажется странным, но за астрологическим определением на самом деле стоит астрономическое явление. Само собой, планеты не могут двигаться в обратную сторону, но временами появляется подобная оптическая иллюзия, если наблюдать с Земли.

Все планеты вращаются вокруг Солнца в одинаковом направлении, но отличаются расстояние, диаметр, скорость. Иллюзия появляется, когда:

Мы обгоняем планету, которая движется большей орбите. К примеру, Марс каждые два года; Землю обгоняет планета с меньшей орбитой. Это делает Меркурий ретроградным приблизительно каждые четыре месяца.

Другими словами, ретроградным может быть не только Меркурий, но и другая планета.

Из-за чего астрологи не любят ретроградный период

Считается, что в это время все жизненные аспекты, которым покровительствует планета, тоже идут «обратно». Меркурий отвечает за движение, поездки, общение, логическое мышление, торговлю. Поэтому и возникает страх неудачных договоров и сорванных дедлайнов.

С другими планетами похожая ситуация, ведь каждая влияет на определенную сферу нашей жизни. Ретроградная Венера наблюдается раз в полтора года и приносит трудности в романтических отношениях. Марс, обычно наделяющий нас силами, в ретроградный период лишает энергии. Такой же эффект производит Юпитер, а Сатурн заставляет заниматься нелюбимыми делами, которые постоянно откладывались.

Некоторые астрологи добавляют в толкование еще больше деталей, в том числе влияние знака зодиака на ретроградную планету. Но если вы не собираетесь углубляться в астрологию, то учитывать такие особенности необязательно.

Почему Меркурию уделяют так много внимания

Эта планета быстрее других совершает полный оборот вокруг Солнца, поэтому и ретроградный период наблюдается чаще — три раза в год — и длится по две-три недели. Астрологи просто говорят о Меркурии чаще. Еще один довод: чем больше раз планета пребывает в ретроградной фазе, тем сильнее ее влияние.

Возросла и популярность астрологии. Если в прошлом получить знания можно было на встрече с астрологом или из журналов, то сейчас информация часто встречается в социальных сетях, приложениях, мессенджерах. Шутки про ретроградный Меркурий распространились повсеместно, ведь это легкий и веселый способ списать неудачу на астрономическое явление.

Нужно ли бояться ретроградного Меркурия

Вовсе не обязательно, что все пойдет наперекосяк. Астрологи рекомендуют лишь проявлять побольше внимательности. Следует:

вести дела без спешки;

тщательно обдумывать решения;

сохранять чеки, если решите купить технику;

подготовиться к форс-мажору.

Ученые же говорят, что ретроградный Меркурий не влияет на человека. Мишель Николс, директор чикагского планетария Adler, утверждает: «Книга, которую вы держите, оказывает на вас большее гравитационное воздействие, чем Меркурий». Также она предлагает взглянуть на явление с точки зрения психологии, ведь мы склонны наделять события важностью, так как знаем, что сейчас особое время. Впрочем, как относиться к астрологии в целом и ретроградному Меркурию в частности — каждый решает сам для себя.

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