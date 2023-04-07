Астероид и новый вирус: три самых страшных предсказания Ванги

Ясновидящая пророчила нам новые катаклизмы.

Великая болгарская прорицательница, вероятность исполнения предсказаний которой составляет 80%, оставила нам много загадок.

Среди них есть и обнадеживающие (например, изобретение лекарства против рака, которое имеет смысл ожидать уже в этом, 2021 году), а есть и действительно страшные.

1. На нас упадет астероид. В 2021 году по словам ясновидящей на Землю должно упасть небесное тело, которое приведет к массовой гибели всего живого. По ее словам «все погибнут, немногие спасутся». Астероид должен упасть в океан, что вызовет цунами, которое в свою очередь накроет несколько стран. Утешением для нас может стать то, что не указана локация падения – возможно, что действительно это будет так, но все-таки не для всего населения Земли, а для, например, небольшого (хочется верить) куска материка. Ну а тем, кто живет далеко от моря и океана, видимо, тоже можно немного выдохнуть. Хотя, не совсем. О приближении к Земле астероидов регулярно сообщается, но пока все проходило стороной.

2. Смертельная болезнь. В пророчестве сказано, что нас ожидает болезнь и «она будет косить людей, как серп пшеницу». К сожалению, из-за отсутствия даты, очень сложно понять – случилось ли это или только предстоит. Версий предлагается много – эбола, птичий грипп, и, конечно же, коронавирус. По пророчеству болезнь должна была прийти с Востока. Наверное, не стоит напоминать, где же находится у нас Китай? Жертв действительно много, и когда все только начиналось, когда еще не было вакцины, все могло именно так и выглядеть, особенно в тех странах, где не хватало медицинских мощностей. Возможно, все-таки, речь шла именно о нем, потому что думать о том, что загадочная хворь еще впереди – страшно.

3. Распад Европы. Пророчество гласит что «целое распадается на кусочки», а «Европа вся пустая, холодная и во мраке». Здесь тоже возникает огромное количество гипотез. Например – недавний раскол в королевском семействе Великобритании. Например – глобальный энергетический кризис. Или опять же это описание уже случившегося локдауна? В общем, ждем, надеемся, что ничего страшного все-таки не случится.

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