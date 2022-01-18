Пророчество Ванги на 2022 год

Предсказания ясновидящей сбываются до сих пор.

Болгарская ясновидящая оставила довольно много предсказаний о будущем – и мы постепенно узнаем о них от ее потомков.

Итак, что же нам готовит первая четверть наступающего 2022 года?

Избавимся ли от коронавируса

Вопрос, беспокоящий должно быть каждого, – коронавирус. Удастся ли победить заразу? Будет ли изобретено лекарство? Увы, тут порадовать нас нечем. В пророчествах речь идет о том, что люди просто привыкнут к этой болезни – что, собственно, мы и наблюдаем. Какого-то нового страшного витка или эскалации конфликта ясновидящая не обещала.

А вот в лечении другой страшной болезни – рака – именно в 2022 году может случиться прорыв. Многие исследователи относят слова прорицательницы: «рак будет закован в железные цепи» именно к 2022 году.

Есть и тревожная новость – возможно обнаружение нового вируса, и придет он на этот раз не из-за моря, а будет обнаружен в Сибири. По ее словам, изменения климата приведут к тому, что болезнь: «выйдет из-подо льда». Случится ли это уже этой зимой? Вполне возможно. Ведь именно в феврале будет очень напряженное время с нумерологической точки зрения 22.02.2022, и здесь мы можем ожидать всего.

Политические отношения

Еще один вопрос из актуальных – отношения России и всего мира. К сожалению, курс на отдаление от запада и шаг в сторону востока также предсказан ясновидящей. В 2022 году этот курс будет только продолжаться – потепления и перезагрузки ждать не приходится. Кстати, весьма любопытно ее пророчество о том, что люди будут богаты, не держа при этом денег в руках. Скорее всего, речь идет о цифровой экономике, торговле криптоволютой и безналичной оплате – и здесь тоже не будет никаких сюрпризов – в том числе никаких отключений от SWIFT, о которых говорили осенью 2021.

А вот для США 2022 может стать годом упадка и начало этого мы уже сможем наблюдать в его первой декаде. Экономические сложности, усиление Китая, возвышение России – по словам ясновидящей нам предстоит наблюдать упадок некогда сильной державы.

В Европе тоже будет не все гладко – здесь возможно обострение конфликтов на религиозной почве. И первые ласточки мы также можем наблюдать еще до наступления весны.