ГороскопКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскоп2023 годМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именинПриметыКалендарь приметРетроградный МеркурийДизайн человекаМобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь18+
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+

Кто такая «великая спасительница», которую напророчила Ванга

25 сентября 2023ВангаМарианна Басс

Известная ясновидящая Ванга предсказала множество важных событий, которые произошли в мире.

Кто такая «великая спасительница», которую напророчила Ванга
Фото: stylishbag.ru

Она предупреждала о смерти великих политиков и лидеров разных стран, терактах 11 сентября и аварии в Чернобыле.

Пророчества Ванги до сих пор всплывают в связи с различными глобальными изменениями. Одним из них стали слова о «великой спасительнице».

Ясновидящая делала много предсказаний о России. Она говорила о судьбе страны и ее месте в мировом порядке. Эксперты нашли в ее предсказаниях слова о женщине, которая станет «великой спасительницей мира», и, по словам Ванги, она будет родом из России.

«Новый человек под знаком Нового Учения явится из Руси-матушки», - говорила предсказательница.

Предполагается, что этим человеком будет женщина. Ванга не раз это подчеркивала, но на эти слова не обращали внимания, так как этому образу уделялось в пророчествах меньше всего внимания.

В предсказаниях есть и другие характеристики спасительницы. Она будет любить народ и детей, в ней будет сочетаться спокойствие и мудрость. По словам Ванги, именно она сможет провести страну через тьму к процветанию. Несмотря на внешнюю хрупкость, она будет сильной и стойкой.

Также Ванга говорила, что у спасительницы будет немало недоброжелателей, которые захотят ее уничтожить. Поэтому она настоятельно просила защищать эту женщину.

«Не дайте недругам ее уничтожить! Защитите ее! Иначе погибнет Россия! А с ней и весь мир», - наказала Ванга.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиКто такая «великая спасительница», которую напророчила ВангаФинансовый гороскоп на 25 сентября 2023 года — Рамблер/гороскопыЛюбовный гороскоп на 25 сентября 2023 года для каждого знака
Нравится 1
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Ванга
Смерть Сталина и 11 сентября: какие предсказания Ванги сбылись
Смерть Сталина и 11 сентября: какие предсказания Ванги сбылись
Ванга
Проклятые люди: какие знаки отметила сама Ванга
Проклятые люди: какие знаки отметила сама Ванга
[object Object][object Object]