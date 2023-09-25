Кто такая «великая спасительница», которую напророчила Ванга

Известная ясновидящая Ванга предсказала множество важных событий, которые произошли в мире.

Она предупреждала о смерти великих политиков и лидеров разных стран, терактах 11 сентября и аварии в Чернобыле.

Пророчества Ванги до сих пор всплывают в связи с различными глобальными изменениями. Одним из них стали слова о «великой спасительнице».

Ясновидящая делала много предсказаний о России. Она говорила о судьбе страны и ее месте в мировом порядке. Эксперты нашли в ее предсказаниях слова о женщине, которая станет «великой спасительницей мира», и, по словам Ванги, она будет родом из России.

«Новый человек под знаком Нового Учения явится из Руси-матушки», - говорила предсказательница.

Предполагается, что этим человеком будет женщина. Ванга не раз это подчеркивала, но на эти слова не обращали внимания, так как этому образу уделялось в пророчествах меньше всего внимания.

В предсказаниях есть и другие характеристики спасительницы. Она будет любить народ и детей, в ней будет сочетаться спокойствие и мудрость. По словам Ванги, именно она сможет провести страну через тьму к процветанию. Несмотря на внешнюю хрупкость, она будет сильной и стойкой.

Также Ванга говорила, что у спасительницы будет немало недоброжелателей, которые захотят ее уничтожить. Поэтому она настоятельно просила защищать эту женщину.

«Не дайте недругам ее уничтожить! Защитите ее! Иначе погибнет Россия! А с ней и весь мир», - наказала Ванга.

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