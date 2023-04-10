О чем молчала Ванга: воспоминания знаменитых собеседников

Ванга считается одной из самых знаменитых провидиц прошлого века.

Она предсказывала ход Второй мировой войны, начало перестройки, распад СССР и множество других событий по всему миру. Но о некоторых вещах болгарская провидица все же молчала.

К Ванге приезжали толпы знаменитостей, но одним из самых частых гостей был отец Филиппа Киркорова Бедрос. Однажды он стал свидетелем разговора между женой своего умирающего друга создателя конкурса «Золотой Орфей» Генко Генова и Вангой. Тогда провидица подошла к Бедросу Киркорову и попросила прийти их 11 числа, а тогда было седьмое. 10 числа Генко Генов умер.

«Она знала, что 10 он умрет, но никогда не говорила. Она знала это», сказал Киркоров в фильме «О чем молчала Ванга».

Однажды Бедрос Киркоров вновь пришел к Ванге, чтобы узнать о будущем жены, умирающей от рака печени. Провидица ответила, что ее состояние тяжелое, но обнадежила его, не сообщив о скорой смерти женщины.

У русского советского писателя Леонида Леонова был похожий случай. Они были очень близки с Вангой и после смерти своей супруги он спросил у провидицы, почему она заранее не сообщила ему о беде. Тогда Ванга ответила:

«Почему не сообщила? Я же послала тебе сувенир – кофейную чашечку»

И таких случаев было немало. Ванга практически никогда не говорила людям об их смерти, о гибели родных или других неприятных событиях. Она умела только тонко намекнуть и только спустя какое-то время человек понимал, что на самом деле скрывалось за ее словами.

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