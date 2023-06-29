Йога для беременных: как не навредить и помочь себе

Беременность – одновременно радостный и тревожный период в жизни любой женщины. Хорошо, если близкие поддерживают, проявляют заботу и относятся с пониманием. Но иногда поддерживать и беспокоиться нужно о них.

Беременность – одновременно радостный и тревожный период в жизни любой женщины. Хорошо, если близкие поддерживают, проявляют заботу и относятся с пониманием. Но иногда поддерживать и беспокоиться нужно о них. Где взять на всех терпения и сохранить силы, которые очень понадобятся в родах?

Йога для беременных

Ученые выяснили , что занятия йогой помогают будущей маме сохранять физическую форму и подготавливаться к родам. А кроме того, исследования подтверждают , что йога помогает снизить стресс во время беременности. Выполнение асан направлено на укрепление мышц, улучшение гибкости, повышение тонуса и уменьшение болей в спине и ногах.

unsplash

Прежде чем приступать к занятиям стоит посоветоваться с врачом, который объяснит, какие индивидуальные особенности организма нужно учесть при выборе подходящего комплекса.

Важно помнить, что беременной женщине не все асаны подходят, некоторые из них не безопасны, в том числе и для ребенка. Опасные позы провоцируют увеличение давления на живот, а также могут повредить связки или вызвать другие проблемы.

Поэтому, если вы решили заняться йогой во время беременности, обязательно найдите опытного наставника, который поможет вам правильно выполнить упражнения и избежать возможных осложнений.

Особенности тренировок и рекомендации для занятий