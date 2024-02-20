Ритуалы, которые помогут выиграть в лотерею

О внезапном крупном выигрыше в лотерею мечтают многие люди.

Это легкие деньги, которые можно быстро и внезапно заработать. Такие методы решают финансовые вопросы, которые зависят от суммы выигрыша. Даже если человек не выигрывает главный приз, получить деньги без усилий приятно каждому.

Многие люди годами играют в лотереи: постоянно покупают билеты и зачеркивают подходящие цифры, но выиграть удается единицам. Рассказываем о ритуалах, помогающих победить в лотерее.

Ритуал на апельсин

Для ритуала понадобится кожура апельсина, три косточки и три монеты номиналом в пять рублей. Также необходима любая темная емкость с крышкой. Важно правильно настроиться на ритуал: проводить строго на растущую луну. Именно в это время необходимо проводить все магические манипуляции, которые должны приумножить доход.

Возьмите кожуру и положите ее в темную емкость, затем сложите семена и монеты. Крышку нужно плотно закрыть, взять емкость в руки и представить, что вы сделаете с суммой после выигрыша. Емкость с ритуальными предметами необходимо поставить в темное помещение, а затем купить лотерейный билет – он окажется выигрышным.

Заговор на лотерейный билет

В растущую луну купите лотерейный билет. Перед покупкой не нужно проводить никаких ритуалов и обрядов. Возьмите зеленую свечу, сядьте за стол и зажгите ее. Рядом положите лотерейный билет. Посмотрите на огонь, а затем на билет и скажите: «Выигрыш, упади мне в руки, я потрачу тебя достойно». После этого капните на лотерейный билет несколько капель воска со свечи. Билет положите в укромное место до розыгрыша.

Ритуальный мешок

Создать ритуальный мешок очень просто. Он станет вашим талисманом для выигрыша в лотерею. Для создания ритуального мешочка вам понадобится сам мешочек – лучше, если он будет зеленого цвета, три монеты, купюра крупного номинала и красная нить. Во время создания ритуального мешочка нужно сидеть с зажженной свечой.

Сядьте за стол, разложите белую скатерть, а на нее поставьте ритуальные предметы. Зажгите свечу и послушайте треск фитиля. Когда вы поймаете энергетическую волну, начинайте собирать все атрибуты в мешочек. После этого возьмите его в левую руку и представьте свой выигрыш. В течение недели купите лотерейный билет и положите его в мешочек до розыгрыша.

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