Самые скандальные знаки зодиака
Истеричность и скандальность – характеристики, которые могут принадлежать людям совершенно разных знаков.
Но все же некоторые представители зодиака более склонны к тому, чтобы затеять скандал на ровном месте.
Овен
Об импульсивности Овнов ходят легенды: хватает малейшей искры, чтобы разразилось мощное пламя. И если в вопросах карьеры это скорее положительное качество, то во всех остальных вопросах – мы имеешь истеричного человека, готового взорваться в любую секунду. Основные триггеры: ревность, ощущение что его предали или что-то отняли.
Водолей
Скандальность Водолея очень завуалирована: вроде бы такой воздушный человечек, но очень, очень эмоциональный внутри. Водолей остро реагирует на любое притеснение, в особенности раздражается от посягательств на свою свободу.
Скорпион
Лев
Стрелец
Читайте также: