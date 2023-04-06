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Самые скандальные знаки зодиака

6 апреля 2023ЗодиакМарианна Басс

Истеричность и скандальность – характеристики, которые могут принадлежать людям совершенно разных знаков.

Самые скандальные знаки зодиака
Фото: depositphotos

Но все же некоторые представители зодиака более склонны к тому, чтобы затеять скандал на ровном месте.

Овен

Об импульсивности Овнов ходят легенды: хватает малейшей искры, чтобы разразилось мощное пламя. И если в вопросах карьеры это скорее положительное качество, то во всех остальных вопросах – мы имеешь истеричного человека, готового взорваться в любую секунду. Основные триггеры: ревность, ощущение что его предали или что-то отняли.

Водолей

Скандальность Водолея очень завуалирована: вроде бы такой воздушный человечек, но очень, очень эмоциональный внутри. Водолей остро реагирует на любое притеснение, в особенности раздражается от посягательств на свою свободу.

Скорпион

Скорпионы – настоящие истерики. Только они прячут свою скандальность глубоко внутри, зато когда задето их достоинство, они достают ее и все «наслаждаются» этим пламенем страсти и злости. Часто Скорпионы устраивают хорошо продуманную, спланированную истерику по причине мести.

Лев

Львы обожают внимание и эпатаж. И, по сути, им неважно, каким образом они это внимание получат. Могут порыдать, могут посмеяться. Скандалить Львов заставляет чувство, что их не видят и не слышат, поэтому они делают все, чтобы быть замеченными.

Стрелец

Стрельцы – личности масштабные, и если их что-то не устраивает, они решают проблему на месте. Часто тихо у них это не получается, поэтому они скандалят. Кстати, важнейшая причина, по которой Стрельцы готовы взорваться тут же, – если вы не признаете их авторитета. Так что вы лучше признавайте, если не хотите истерики.

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