Четыре самых сексуальных знака зодиака

Какие знаки могут заманить в свою постель каждого?

Каждый из нас хоть раз задавался вопросом, как у некоторых особ так получается – привлекать людей, вступать в отношения, сводить с ума, оставаться в памяти навечно? Ведь не каждому удается стать тем или той, о котором помнят спустя много лет и связь вспоминают, как одно из самых ярких приключений в жизни! Интересно, кому же звезды отсыпали сексуальности больше других?

Для начала возьмем огненную стихию: огонь – страсть, здесь все очевидно. А значит, Овны и Стрельцы должны быть признанными мастерами обольщения. В общем-то, так оно и есть. Стоит помнить, что Овны обожают руководящие позиции не только в профессиональной жизни, но и в постели, а вот Стрельцы любят быть единственными и неповторимыми во всем, поэтому представители этого знака будут стараться оставить после себя незабываемые впечатления.

Кто еще может претендовать на звание самого сексуального? Конечно же, Скорпионы. Вот уж кто мастера обольщения и соблазнения. Разумеется, ровно до того момента, пока им это не надоест – они легко завлекают и так же легко теряют интерес к своим объектам страсти. А вот воспоминания о себе оставляют на всю жизнь. Вообще, где бы Скорпион ни появился, он будет привлекать к себе внимание и возбуждать желание у противоположного пола, но далеко не всем фантазиям о связи с ним будет суждено исполнится. Он вполне может держать человека во френдзоне годами, делая вид, что не понимает причин такого внимания к своей персоне.

А есть еще один любитель привлечь внимание и собрать вокруг себя толпу воздыхателей – Водолей. Вокруг Водолея всегда много энергии, общения, движения и сексуальных приключений. Водолей очаровывает, притягивает своей легкостью и свободой, зачастую вообще не отдавая себе отчета в том, как легко ему удается завоевывать тела и души людей. Водолей любит флирт, любит очаровывать и быть в центре внимания. Сексуальность этого знака так же, как его энергия, просто бьет через край, а его романы отличаются легкостью и непринуждённостью, оставляя приятные воспоминания.

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