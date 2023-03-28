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Прирожденный гений: самый умный знак зодиака

28 марта 2023ЗодиакМарианна Басс

У всех знаков зодиака можно выделить главные качества, но всегда одно из них выделяется больше других.

Прирожденный гений: самый умный знак зодиака
Фото: depositphotos

Одни знаки зодиака добрые, другие – злые, можно перечислять бесконечно долго. У людей, рожденных под одним знаком зодиака, наиболее ярко выделяется пытливый ум.

Статистика говорит, что среди Рыб чаще всего встречаются люди с наиболее развитым интеллектом. Это объясняется еще и тем, что знак зодиака соответствует стихии воды. Люди водных знаков зодиака имеют тягу к знанию и просвещению, но больше всех среди них выделяются Рыбы.

У Рыб сильно развит эмоциональный интеллект, поэтому им не обязательно читать научную литературу для анализа и понимания происходящего вокруг. Рыбы чувствуют, что все часто происходит само собой, а они не понимают, как это вышло.

Из людей, рожденных под этим знаком зодиака, часто получаются хорошие аналитики, так как они более склонны к изучению точных наук. Для работодателей они незаменимые специалисты, так как отличаются ответственностью и иногда не доверяют даже сами себе, поэтому все проверяют несколько раз.

Среди известных людей, рожденных под знаком Рыб, можно отметить Альберта Эйнштейна, Микеланджело, Николай Коперник, Николай Римский-Корсаков.

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