Каких знаков зодиака считал опасными Вольф Мессинг

Легендарный маг и волшебник Вольф Мессинг был известен не только своими предсказаниями.

Как и многие другие люди, наделенные способностями, он обладал даром понимать людей и их скрытые мотивы. И, как и ряд других великих, он оставил свое мнение по поводу того, представителей каких знаков зодиака стоит опасаться.

Самым ненадежным, двуличным знаком, от которого можно ожидать чего угодно Мессинг назвал Близнецов. Думаю, здесь многие не удивятся – всем известно их непостоянство. Однако прорицатель считал, что дело тут не только в ветрености, но и в холодном расчёте. По ему мнению, Близнецы могут быть крайне целеустремлёнными и сметать все на своем пути, если все-таки обнаружат ту самую цель, ради которой стоит «идти по головам». Если это случится, то законы морали и нравственности для них не будут значить ровно ничего. Предадут, подведут и подставят. И оправдают это тем, что «цель оправдывает средства». Сам знак он считал хитрым и расчётливым.

Так же манипуляций и всевозможных обманов, мошенничества, по мнению Мессинга, стоит ожидать от Весов. Тут тоже мы вряд ли будем удивлены, ведь Весы наделены великолепной интуицией, а также даром перетягивать на свою сторону людей – не каждый сможет выдержать такое искушение и не воспользоваться им в своих целях. Поэтому зачастую Весы поддаются и становятся лживыми, двуличными обманщиками.

Коварство стоит ожидать от Стрельца. Это может быть удивительно, так как многие знают Стрельцов как добрых и отзывчивых людей. Но не все так просто, Стрелец завлекает и также легко способен бросить человека, как только потеряет к нему интерес. А еще Стрельцы, по мнению Мессинга, прекрасно владеют ораторскими навыками, что позволяет им, как и Весам, легко обманывать и убеждать людей. И это снова создает искушение, от которого не каждый может отказаться. Стрелец может убеждать даже самого себя в том, что «ничего не происходит» и верить в это – но окружающим бывает больно и тяжело от его действий и выборов.

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