Тотальное невезение: четыре неудачника в гороскопе

Есть люди, в жизни которых все идет не по плану. За что бы они не взялись, ничего толком не получается.

Астрологи утверждают, что невезение заложено в судьбу человека от рождения и определяется знаком зодиака. Они вычислили 5 знаков, которым везет меньше других.

Телец

Телец . Несмотря на свою деловитость и энергичность, ему везет не так часто, как хотелось бы. Он живет в постоянном напряжении из-за большого количества комплексов и это часто мешает ему добиваться успеха. Телец тратит много энергии и сил на то, чтобы добиться превосходства над окружающими хотя бы в чем-то: во внешности, материальном благополучии, таланте. При этом он упускает выпадающие ему шансы, считая, что он достоин лучшего.

Близнецы

Близнецы терпят неудачи по всем фронтам из-за своей зацикленности на событиях прошлого. Они склонны бесконечно прокручивать в голове, что пошло не так и где они были неправы, вместо того чтобы строить планы на будущее и разрабатывать стратегии покорения новых вершин. Им свойственно постоянно говорить о том, что в прошлом и трава была зеленее, таким образом оправдывая собственное бездействие. В какой-то момент даже самые близкие, глядя на такое поведение Близнецов, теряют желание помогать и поддерживать.

Рак

Рак попал в список неудачников из-за своей любви прятаться в «ракушке» и ждать, когда фортуна сама его найдет. Он часто выбирает более простой путь, считая, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Рак не любит рисковать и, даже обладая мощной интуицией, редко решается выйти из зоны комфорта и хотя бы попробовать что-то изменить. А еще он слишком сильно огорчается из-за каждой неудачи, поэтому предпочитает не замечать подарков судьбы, лишь бы снова не разочароваться.

Весы

Весы – самый нерешительный знак. Его часто преследуют неудачи потому, что пока они соберутся принять хоть какое-то решение, все шансы бывают упущены. Особенно это касается женщин-Весов и вопросов личной жизни. В молодости они склонны искать идеального мужчину. Поняв, что его не существует, долго выбирать из тех, кто их окружает, взвешивать все за и против, и, поскольку даже в этой ситуации решиться не на что не могут, многие из них остаются старыми девами.

Не расстраивайтесь, если ваш знак оказался в этом списке. Понимая причины неудач, вам будет легче с ними справляться.

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