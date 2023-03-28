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Самый жестокий знак зодиака

28 марта 2023ЗодиакМарианна Басс

Жестокость не всегда появляется у человека с рождения, иногда эта черта личности появляется у человека после определенной психологической травмы.

Самый жестокий знак зодиака
Фото: Depositphotos

Однако у некоторых людей есть склонность к жестокости и проявляется она с самого раннего возраста.

Самым жестоким знаком зодиака считается Скорпион. Как правило, в начале знакомства люди, рожденные под этим созвездием, привлекательны и обаятельны, но при близком общении вы можете столкнуться с агрессией и импульсивностью. Дело в том, что Скорпионы в штыки воспринимают любую критику и замечания в свой адрес, а если кто-то нарвется на них в плохом настроении, то увидит их самую нелицеприятную сторону с криками и оскорблениями.

Жестокость Скорпионов выражается и в том, что они активно манипулируют людьми, это распространяется на близких, друзей и членов семьи. Ради достижения целей эти люди готовы разбить сердце даже самому близкому человеку и могут нарушить все моральные принципы. Поэтому, если вы все-таки решили связать себя со Скорпионом, запаситесь терпением и стальными нервами. Если с представителем этого знака зодиака вы общаетесь вынужденно, старайтесь не рассказывать ему свои секреты, чтобы в будущем они не были использованы против вас.

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