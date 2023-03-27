4 знака, с которыми невозможно жить под одной крышей

Идеальных людей не бывает, но каждому из нас хотелось бы, чтобы там, где мы живем, царил уют, взаимопонимание и комфорт.

К сожалению, в совместной жизни конфликты возникают достаточно часто и зависит это от множества факторов. Астрологи уверены, знак зодиака сильно влияет на совместимость людей в быту. Они выделили четверых, жить с которыми под одной крышей практически невозможно.

Овен

Овен крайне энергичен сам и не даст сидеть на месте другим. При этом он не любит заниматься домашними делами: Овен раздаст всем указания, научит, что и как нужно делать, а сам уйдет развлекаться, а вернувшись, проконтролирует выполненное. Овен редко благодарит, чаще критикует и высказывает недовольство, не выбирая выражений. Он достаточно бестактен в большинстве вопросов, поэтому близким людям, чтобы ужиться с Овном, регулярно приходится выслушивать нелицеприятную правду.

Дева

Дева – перфекционистка до мозга костей. Она поборница порядка во всем: в делах, в отношениях, в обустройстве быта. Тем, кто живет с ней под одной крышей, часто приходится несладко: Дева очень чистоплотна, все в ее доме должно находиться в идеальном порядке. Чтобы ужиться с ней, вам придется поддерживать заведенные правила: не допускать малейшего беспорядка, перестать опаздывать, а также держать отчет за все ваши действия, потому что Дева не может не контролировать.

Стрелец

Стрелец обожает свободу, поэтому совместное проживание может сопровождаться неприятными сюрпризами. Вы можете вернуться домой и не обнаружить его там: Стрелец часто отправляется в гости или в путешествие один, никого не предупредив. Большую часть времени он занят мыслями о своих делах, поэтому может не вникать в семейные проблемы и не интересоваться жизнью партнера. Единственная возможность ужиться со Стрельцом – это жить своими интересами и не тормозить его движение.

Рыбы

Рыбы – один из самых добрых знаков, поэтому, казалось бы, что жить с ними под одной крышей сплошное удовольствие. Но это только на первый взгляд. Рыбы совершенно не склонны к конфликтам, но, обладая глубоким внутренним миром, они часто погружаются в него и не спешат вникать в повседневные заботы и нужды окружающих. Вокруг них всегда царит творческий беспорядок, который у непосвященных может вызывать ощущение хаоса.

Если в вашем окружении есть представители этих знаков, вам станет проще с ними ужиться, учитывая их особенности.

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