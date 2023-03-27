Самый мстительный знак зодиака

Наверное, каждый из нас сталкивался с тем, что делал что-то неприятное другому человеку.

К сожалению, сложно избежать этого – кого-то все-таки обижаешь словом или делом. Но как понять, простил тебя человек или нет? А, быть может, он днями и ночами строит коварные и хитрые планы мести?

Гороскоп может подсказать, каким из знаков зодиака легче прощать обиды, а кому затаивать злобу и, при возможности, давать ей волю. Когда речь идет о том, кому назначить титул «самого мстительного знака зодиака» мнения астрологов разделяются, но мы решили отдать его Скорпиону.

Чем же Скорпион заслужил свою награду?

Скорпионы не прощают. Вообще – никогда и никого. И повод им не нужен- они оскорбились и этого достаточно. К тому же представители этого знака умеют прекрасно держать себя в руках – а значит, вы можете даже не подозревать о том, что ему «насолили». А вот он затаит обиду на долгие годы. Скорпион умеет тщательно планировать. Месть для него – это развлечение, игра. Ему не нужно высказывать обиду, чтобы провинившийся извинился – нет, ему нужно совсем не это. Он готов ждать и ждать годами! Вполне в его духе – оставить обидчика в кругу друзей, втереться в доверие, а однажды нанести свой удар. Скорпион прекрасно владеет собой. А это значит, что он из тех, кто будет ужасаться всем несчастьям, свалившимся на голову человека. Тем самым несчастьям, которые сам же и инициировал! Он готов сочувствовать в глаза и радоваться внутри, а его «жертва» ничего не заподозрит. Скорпион любит растянуть удовольствие. Поэтому и его обидчик будет мучиться долго, почему бы и не всю жизнь? Построить любовный треугольник, надавать невыполнимых обещаний и признаний в любви – это в его духе, красиво, больно, интересно наблюдать. Скорпион не знает границ. То есть, может использовать все. Там, где другой человек испытает неловкость, подумает, что это «слишком», «так далеко заходить нельзя» – Скорпиона ничто не остановит. Поэтому их способы отмщения ужасные, разрушающие, причиняют много боли всем участникам.

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