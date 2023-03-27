Самый ветреный знак зодиака

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27 марта 2023ЗодиакМарианна Басс
Есть люди основательные и предсказуемые, а есть – ветреные и непостоянные.
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Астрологи уверены, что эти свойства характера закладываются еще до рождения. Они определили 3 знака зодиака, под которыми рождаются наиболее непредсказуемые особы.
Близнецы относятся к воздушной стихии, а по темпераменту они сангвиники. Представители этого знака возглавляют список ветреных людей, потому что ненавидят постоянство в принципе. Близнецы – двойственный знак, в котором, как будто, одновременно живут два человека, два мнения, две противоположные эмоции. Они часто сами не понимают, чего хотят и почему поступают так, а не иначе. С ними никогда не бывает скучно, они находятся в постоянном движении. Учитывая, что Близнецы крайне обаятельны, они редко бывают одиноки. Но рассчитывать на их постоянство и привязанность не стоит: как только они почувствуют первые признаки рутины, они умчатся за новыми впечатлениями. То же касается дел и обещаний: они свято верят в то, что говорят, но быстро забывают и не испытывают чувства вины за то, что не сдержали слова.
Рыбы. Знак водной стихии, изображается двумя рыбами, плывущими в разные стороны. И характер у них как раз такой: Рыбы редко уверены в том, что делают и склонны часто менять свои решения. Это творческая и вечно сомневающаяся натура, которой свойственны перепады настроения и неопределенность мнения. Рыбы чувствительные и страстные в отношениях, но и здесь не стоит рассчитывать на их постоянство. Как только накал страстей спадает, Рыбы ускользают быстро и неожиданно для партнера. Даже семейные представители знака не отличаются верностью: им быстро наскучивает бытовая рутина и они устремляются на поиск новых впечатлений и эмоций.
Стрелец – огненный знак, невероятно активный и вечно стремящийся к новым впечатлениям. Представитель знака постоянно жаждет перемен: ему сложно долго находиться в одном месте, делать одно и тоже, поддерживать стабильные отношения. Его натура жаждет разнообразия и приключений, но при этом Стрелец как быстро загорается чем-то новым, так и стремительно теряет интерес. Если он сталкивается с рутиной, то может даже впасть в депрессию, поэтому постоянные перемены для него жизненно необходимы. Постоянство в отношениях для Стрельца – редкость. Это одни из самых непостоянных партнеров.
Если кто-то из ваших близких не отличается постоянством, знайте, во всем виноваты звезды.
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