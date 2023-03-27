Крошечные гении: пять самых умных детей по знаку зодиака

Какие крохи с малых лет выделяются эрудицией и начитанностью?

Когда родители ждут появления на свет малыша, им очень хочется узнать, каким же он будет. И, конечно же, родители желают, чтобы их ребенок обладал талантами, красотой, чтобы его жизнь сложилась наилучшим образом. Какие знаки зодиака обладают такой способностью?

Близнецы

Ребенок-Близнец может поразить окружающих своей недетской эрудицией. «Взрослые» вопросы – его фишка. Но это качество не всегда найдет свое отражение в хорошей учебе – дети-Близнецы будут делать только то, что им нравится, поэтому они могут загореться одним предметом и совершенно забросить остальные. Но яркий и живой ум с ними останется на всю жизнь!

Дева

Скрупулезность и педантичность – качества, присущие ребенку-Деве. Юная Дева также может поразить своими глубокими и обширными познаниями. Сложности возникают тогда, когда Дева сталкивается с нестандартными задачами, требующими быстрых и неожиданных решений. А еще ребенок-Дева очень остро реагирует на критику, поэтому система оценок может разрушить желание учиться и познавать новое.

Козерог

Ребенок-Козерог также поразит взрослых и энциклопедическими знаниями и способностью к аналитике. Но «слишком умный» ребенок не всегда бывает принят в коллективе, который заточен на более простые вопросы и задачи, поэтому родителям, скорее всего, придется выбрать соответствующую образовательную среду для такого ребенка.

Скорпион

Юные Скорпионы будут восхищать своим умом и сообразительностью, а еще – независимостью. Они любят «закапываться» в знания и искать ответы на свои вопросы. Но им очень тяжело, когда их успехи не признают. Потребуется помощь, чтобы ребенок-Скорпион не разочаровался и не забросил интересующий его предмет.

Водолей

Еще один обладатель живого и творческого ума – Водолей. Этого ребенка будут выделять и хвалить за необычные работы и решения. Этому ребенку жизненно необходима компания для того, чтобы его таланты развивались. Если ребенок-Водолей остается один, его творческие способности «сворачиваются». Поэтому взрослым нужно позаботиться о группе единомышленников, где юный Водолей сможет развивать свои природные таланты.

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