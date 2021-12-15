На какие знаки зодиака в 2022 году обрушится денежный дождь

В преддверии нового года все мы подводим итоги года уходящего и задумываемся о новых перспективах, особенно финансовых.

Астролог рассказал, для каких знаков зодиака грядущие 12 месяцев станут наиболее успешными в денежном выражении.

В наступающем 2022 году будет несколько астрологических периодов, называемых «аспект миллионера», когда практически любой человек сможет поправить свое финансовое положение.

Так, с 25 апреля по 10 мая аспект между Плутоном и Юпитером, планетами, влияющими на богатство, будет максимально благоприятствовать денежным потокам.

Однако, наиболее благоприятным с точки зрения материального положения, 2022 год будет для 5 знаков зодиака.

Овна ожидают большие перемены на рабочем фронте. У этого знака в 2022 году Плутон будет располагаться в «доме карьеры», что поспособствует продвижению не только в занимаемой должности, но и в оплате. Если Овен захочет кардинально сменить род деятельности, чтобы заработать, это лучше сделать осенью, чтобы к зиме ощутить финансовую отдачу.

Телец в следующем году улучшит свое финансовое благосостояние играючи, начав продвигать себя или свой бизнес в Интернете. Наиболее благоприятные для «обогащения» периоды: май и ноябрь. Если не воспользоваться чередой затмений и определенными астрологическими аспектами в знаке в 2022, то такого удачного расположения звезд придется ждать следующие 20 лет.

Стрельцу в наступающем году наибольшую прибыль принесут любые крупные инвестиции: будь то акции или покупка недвижимости. Чтобы заметно улучшить свое финансовое положение, представителю знака необходимо в январе-феврале наметить план вложений и не тратить деньги на импульсивные покупки.

Для Водолея в денежном плане наступающий год станет самым удачным за 12 лет. Знаку важно быть готовым к тому, что появится много шансов не просто заработать, но, возможно, серьезно разбогатеть. А вот внутренней смелости для этого может не хватить, да и разочарований за предыдущие годы накопилось. Водолею нужно верить в свою удачу и брать быка за рога.

Рыбы будут «засыпаны» деньгами: до середины мая их ждет повышение зарплаты или рост доходов от профессиональной деятельности, а потом, до середины июля, есть шанс получения крупной денежной суммы в виде наследства или выигрыша, что позволит резко увеличить траты и улучшить качество жизни.

Не расстраивайтесь, если вашего знака нет в этом списке: астрологи уверены, что год Тигра будет щедр на материальные блага для всех.