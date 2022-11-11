Знаки зодиака, которые возвращаются к бывшим и жалеют

Для многих людей понимать, что раньше было лучше и возвращаться к бывшим – нормально.

Для многих людей понимать, что раньше было лучше и возвращаться к бывшим – нормально. И иногда это действительно имеет смысл, если вы еще любите человека и не можете без него жить. Отношения с бывшими – это уже не табу, но прежде, чем вступать в них, нужно тщательно все обдумать.

Представителям этого знака зодиака тяжело выходить из зоны комфорта, поэтому они часто возвращаются к своим бывшим возлюбленным и вступают с ними в отношения вновь. Они очень привязаны к человеку, но очень редко это связано с чувствами. После того, как Рак возвращается в предыдущие отношения, он начинает понимать, что не все происходит так, как планировалось. Спустя некоторое время человек начинает упрекать себя в том, что у него ничего не получается. И пока Рак не выйдет из этого круга, он не сможет вновь начать спокойно жить.

Девам очень тяжело построить новые отношения, и они годами могут разочаровываться в противоположном поле. После нескольких попыток начать что-то новое, они выбирают другую тактику и пытаются вернуть бывшего партнера. Получается это не всегда, но, если все проходит успешно, Дева начинает страдать из-за своего выбора. Виной всему – неуверенность и закомплексованность. Она начинает понимать, что пошла неправильной дорогой и терзает саму себя.

Весы верят в то, что любовь встречают один раз и на всю жизнь, а предыдущие отношения были не по любви. Если им попадается «правильный» человек, они считают, что только он может быть их родственной душой. Поэтому после расставания они не ходят на свидания, а ждут, что их партнер вернется к ним. Если этого не случается, они сами устраивают случайные встречи, а потом соглашаются на отношения. В конце они жалеют и окончательно уходят со скандалом и битой посудой.

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