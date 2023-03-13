5 знаков зодиака, которые становятся худшими коллегами

Почти все люди могут построить блестящую карьеру, но не все могут работать в большом коллективе.

У некоторых знаков зодиака возникают проблемы с коллегами из-за их вольного нрава и отсутствия эмпатии.

Лев

Львам очень тяжело работать в коллективе, так как они жаждут внимания. Если руководитель недостаточно поощряет сотрудника, то тот начнет бунтовать. Это может выражаться в снижении производительности, нежелании работать, а также в скором уходе сотрудника из компании. Однако перед этим он заберет с собой всех клиентов и коллег, которые ему нравятся.

Овен

Это – действительно целеустремленные и трудолюбивые сотрудники, которые будут перерабатывать и показывать результат. Овны отличаются дерзким характером и вспыльчивостью, а еще считают себя лучше других. Их не волнуют чужие проблемы, они не входят в положение, а если им сделают замечание, то Овны начинают злиться и проявляют агрессию.

Близнецы

Представители этого знака зодиака действительно коммуникабельные и общительные, но работать с ними может быть тяжело. У них часто меняется настроение, они могут срывать дедлайны. Кроме того, Близнецы ненавидят монотонную работу. Лучше всего они справляются на творческих должностях, а также обожают командировки.

Дева

В жизни Девы – перфекционисты, но, когда дело начинает доходить до работы, они становятся существами, которые не хотят ничего решать. Им невозможно доверить решение серьезных проблем, руководство проектами и другие важные задания, так как они не хотят нести ответственность за свою работу.

Козерог

Сами по себе Козероги – настоящие трудоголики. На первый взгляд кажется, что это не должно никому мешать. Однако представители этого знака зодиака требуют переработок и такого же усердия и от других коллег. Нередко это выливается в скандалы, а если Козерог – руководитель проекта, то распугивает всех подчиненных.

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