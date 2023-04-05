Иногда каждому из нас нужно ощущение, что кто-то с верну нас поддерживает и заботится о нас.

Порой возникает чувство, что этот кто-то – точно рядом! О том, какие знаки зодиака будут под защитой высших сил в апреле, читайте в этой статье.

Козерог

Апрель принесет Козерогам новые возможности и ощущение того, что не все потеряно. То, что казалось безнадежным и разбитым, теперь будет выстраиваться заново, причем без особых усилий со стороны Козерога. Это будет очень непривычно, ведь Козероги не привыкли получать что-то просто так. Однако апрель подарит такое ощущение защищенности и легкости, что даже трудолюбивые Козероги смогут расслабиться и просто получать щедрые дары от Вселенной в честь весны!

Стрелец

Стрельцы сумеют реализовать свои честолюбивые замыслы в этом апреле, а все потому, что Вселенная будет усиленно их поддерживать. Чего бы дело ни касалось – все получится! Ожидается рост доходов и прилив энергии, улучшение в сфере отношений и здоровья. Поистине, этот апрель станет месяцем продвижения для Стрельцов, так что если вы давно планировали сделать шаг вперед, время пришло! Ни о чем не беспокойтесь, все случится так, как вы задумали.

Дева

Девы не слишком любят полагаться на внешние силы, предпочитая брать свою судьбу в свои же руки. Но в апреле Девы ощутят некоторую усталость: как физическую, так и моральную. Им ничего не останется, кроме как положиться на Вселенную и позволить ей решить некоторые вопросы, которые Девы сами уладить не в состоянии. И как только Девы отпустят контроль, ситуация станет мягкой и ненапряженной. Будет ощущение, словно кто-то сверху руководит жизнью, пока Девы отдыхают и набираются сил. Результатом будет налаженные процессы во всех сферах: в любви, здоровье и работе.

Весы

Весы обожают ощущение защищенности и внешнего руководства, они нуждаются в тех, кто способен укрыть их от проблем и беспокойств. К сожалению, не всегда потребности Весов бывают удовлетворены, но в этом апреле Весы получат все, чего они хотят. Любые проблемы будут решаться словно по мановению волшебной палочки, везде для Весов будут открыты двери. Они по-настоящему ощутят, что такое поддержка и защита, а также безусловное доверие миру. Все, что вы давно хотели осуществить – сейчас возможно, действуйте!

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