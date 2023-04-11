Как по внешности угадать знак зодиака

Определить знак зодиака по внешним признакам человека сложно, но возможно.

Дело в том, что у представителей разных созвездий есть несколько схожих черт, по которым и можно распознать, например, Лев вы или Скорпион. Какие же внешние особенности есть у каждого знака зодиака? Важно помнить, что бывают и исключения из правил.

Овен

У представителей этого знака зачастую встречаются выдающиеся черты лица, как густые брови, волевой подбородок, крупный нос. Но главная особенность Овнов во взгляде. Обычно он сильный и пристальный. Также у Овнов часто спортивное телосложение, поскольку для них важна физическая активность.

Телец

Это обладатели самых гармоничных черт. У Тельцов симметричное лицо, выразительные глаза, пухлые губы, на щеках можно найти ямочки, а их нос слегка вздернут. Их главная гордость – густые и сияющие волосы. Тело пропорциональное, широкие плечи.

Близнецы

Близнецы обычно высокие и крепкие, с особым блеском в глазах и ровным тоном кожи. Волосы, как правило, прямые, но не очень густые. Лицо очень выразительное, с широким лбом, прямым носом и тонкими губами. Также стоит отметить природную гибкость представителей этого созвездия.

Рак

А у представителей этого знака зодиакального круга обычно большие глаза с зеленым оттенком, их взгляд очень глубокий и пристальный. Губы слегка пухлые, их уголки немного направлены вниз. У Раков зачастую бледная кожа, также они являются обладателями густых волос. Кроме этого, к приметам можно отнести небольшой размер рук и ног.

Лев

В толпе их всегда можно узнать по осанке, по твердой и уверенной походке. У них волевые черты лица, обычно с широким лбом, крупным носом и густыми волосами. А глаза представителей Львов зачастую темные, но вовсе необязательно темно-карие.

Дева

Рожденные под этим созвездием постоянно выглядят чересчур серьезными, сдержанными и сосредоточенными. Девы не склонны к полноте, у них нет ярких отличительных особенностей, поэтому представители этого знака зодиака редко стремятся обратить на себя внимание.

Весы

Обычно имеют овальное лицо, черты которого мгновенно располагают к себе. Весы часто являются обладателями сдвоенного подбородка и ямочек на щеках. У них слегка припухлые губы, волосы немного вьются. Рост средний, а вес представители созвездия набирают только с возрастом.

Скорпион

Скорпионов можно узнать по высоким скулам, а также выразительным и магнетическим глазам. Их подбородок зачастую квадратный, нос прямой или с небольшой горбинкой, а ладони большие. У представителей этого знака зодиака отлично развита мускулатура.

Стрелец

Стрельцы зачастую высокого роста. Они обладают широкой улыбкой и длинными густыми волосами, нос прямой и не крупный, а губы, наоборот, большие. Как и Весы, представители этого созвездия с годами склонными набирать лишние килограммы.

Козерог

Козероги часто выглядят суровыми и жесткими. К отличительным чертам этого знака зодиака можно отнести невысокий лоб, большие глаза, тонки губы с опущенными уголками и крупноватый нос. А вот телосложение Козерогов часто стройное и подтянутое.

Водолей

У Водолеев очень подвижная мимика, а любое их настроение можно угадать по глазам. Рот у представителей этого созвездия достаточно крупный, но при этом они обладают аккуратными чертами лица. Также у Водолеев широкие плечи и бедра, большой размер ноги. Волосы обычно темные и густые.

Рыбы

Представителей Рыб можно узнать по спокойному взгляду, мягким чертам лица, высокому лбу и пухлым губам. Глаза у них большие и, кажется, что обладают гипнотическими свойствами. Также у Рыб зачастую небольшой рост и лишний вес, но оба обстоятельства придают им дружелюбный внешний вид.

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