Пары знаков, отношения которых крепче каната

Некоторые знаки зодиака настолько подходят друг другу, что их связь обречена на брак и на любовь до конца жизни.

Есть знаки зодиака, чей союз создан на самих небесах. Люди этих знаков предначертаны друг для друга. Их союз ничто не может разрушить, а между партнерами устанавливается особая связь.

Водолей и Дева

Эта пара очень гармонична. Совместимость этих знаков зодиака приближается к 100%. При разном подходе у этих знаков есть единая цель: Водолеи и Девы стремятся сделать мир вокруг лучше. Водолея привлекает в партнере хорошее чувство юмора и деловой подход ко всему. Дева находит в спутнике или спутнице мечтательность и легкомысленность, которой не хватает этому знаку. Союз Водолея и Девы подтверждает мнение, что противоположности притягиваются. Пара всегда действует сообща, даже в тяжелые периоды, помогая друг другу преодолевать неприятности.

Лев и Весы

Этот союз может вызвать удивление из-за непохожести этих знаков зодиака: гордые и вспыльчивые Львы и вечно сомневающиеся Весы. Но пара из них просто идеальная. Лев, привыкший находится в лидерах, не любит, когда кто-то пытается перечить ему. Весы – настоящие дипломаты, которые сглаживают острые углы и находят компромиссы. Весы умеют похвалить Льва в нужный момент, а тот отблагодарит партнера любовью, теплом и стабильностью. Эти знаки любят красиво жить и умеют создавать все условия для этого.

Материал с портала Стерлеград

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