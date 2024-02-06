Почта
ГороскопыЗнаки зодиакаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаМоя картина дняСтатьи2024Имена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный Меркурий
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНумерология2024 годЧихалкаПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы

Пары знаков, отношения которых крепче каната

6 февраля 2024ЗодиакМарианна Басс

Некоторые знаки зодиака настолько подходят друг другу, что их связь обречена на брак и на любовь до конца жизни.

Пары знаков, отношения которых крепче каната
Фото: Image by prostooleh on Freepik

Есть знаки зодиака, чей союз создан на самих небесах. Люди этих знаков предначертаны друг для друга. Их союз ничто не может разрушить, а между партнерами устанавливается особая связь.

Водолей и Дева

Эта пара очень гармонична. Совместимость этих знаков зодиака приближается к 100%. При разном подходе у этих знаков есть единая цель: Водолеи и Девы стремятся сделать мир вокруг лучше. Водолея привлекает в партнере хорошее чувство юмора и деловой подход ко всему. Дева находит в спутнике или спутнице мечтательность и легкомысленность, которой не хватает этому знаку. Союз Водолея и Девы подтверждает мнение, что противоположности притягиваются. Пара всегда действует сообща, даже в тяжелые периоды, помогая друг другу преодолевать неприятности.

Лев и Весы

Этот союз может вызвать удивление из-за непохожести этих знаков зодиака: гордые и вспыльчивые Львы и вечно сомневающиеся Весы. Но пара из них просто идеальная. Лев, привыкший находится в лидерах, не любит, когда кто-то пытается перечить ему. Весы – настоящие дипломаты, которые сглаживают острые углы и находят компромиссы. Весы умеют похвалить Льва в нужный момент, а тот отблагодарит партнера любовью, теплом и стабильностью. Эти знаки любят красиво жить и умеют создавать все условия для этого.

Материал с портала Стерлеград

Читайте также:

Рамблер: последние новостиСмотрим на все сквозь призму позитива — гороскоп на 7 февраляЧто означает сон, в котором снится умерший папаПары знаков, отношения которых крепче каната
Зодиак
Февраль принесёт настоящие вспышки любви трём знакам зодиака
Февраль принесёт настоящие вспышки любви трём знакам зодиака
Зодиак
Судьба даст этим знакам зодиака шикарный шанс в феврале
Оценили 1
Судьба даст этим знакам зодиака шикарный шанс в феврале
Гороскопы
Смотрим на все сквозь призму позитива — гороскоп на 7 февраля
Смотрим на все сквозь призму позитива — гороскоп на 7 февраля
Гороскопы
Исследуем свои чувства — любовный гороскоп на 7 февраля
Исследуем свои чувства — любовный гороскоп на 7 февраля
Гороскопы
Мозг будет работать на сто процентов — финансовый гороскоп на 7 февраля
Мозг будет работать на сто процентов — финансовый гороскоп на 7 февраля
Сонник
Что означает сон, в котором снится умерший папа
Что означает сон, в котором снится умерший папа
Астрошкола
Проще простого: как сделать денежное мыло
Проще простого: как сделать денежное мыло
Гадания
Володина объяснила, как влияет погода в ваш день рождения на предстоящий год
Володина объяснила, как влияет погода в ваш день рождения на предстоящий год
2024 год
Глоба назвал знак зодиака, которому в 2024-м будет сложнее остальных
Глоба назвал знак зодиака, которому в 2024-м будет сложнее остальных
2024 год
Володина назвала знак, которому в этом году нужно уделить особое внимание здоровью
Володина назвала знак, которому в этом году нужно уделить особое внимание здоровью
Народные приметы
Народные приметы на 7 февраля 2024 года: что нельзя и что нужно делать
Народные приметы на 7 февраля 2024 года: что нельзя и что нужно делать
[object Object][object Object]