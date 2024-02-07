Мужские знаки, которые высасывают все соки из женщин

Мужчины бывают разные.

От отношений с одними женщина расцветает, а другие заставляют ее потом долго накапливать ресурс, чтобы восстановиться. О том, мужчины каких знаков зодиака высасывают все соки из женщин, читайте в этой статье.

Дева

Об идеальных качествах мужчины-Девы ходят легенды. Все у них правильно и по полочкам, они образцовые мужья и отцы. Но мало кто говорит о том, что для поддержания этого совершенного уровня требуется очень и очень много энергии. И откуда эта энергия берется? Правильно, от женщины. Однако не спешите думать, что это пример гармоничного распределения ресурса: мужчина работает, а женщина питает. Скорее, мужчина-трудоголик в этом союзе постоянно критикует свою женщину за то, что она недостаточно добрая, заботливая, что дает ему меньше, чем могла бы. Мужчина-Дева – самый страшный критикан, который постоянно придирается ко всему и тем самым высасывает все соки из своей несчастной женщины. Таким образом, она влюбляется в него сначала за то, что он весь такой трудолюбивый и порядочный, а потом становится жертвой его неуемной критики и обесценивания.

Скорпион

Скорпионы – известные любители драмы. Поэтому женщине, решившей связать себя узами романтических или тем более семейных отношений со Скорпионом, придется запастись силами, чтобы выдержать его натиск. И все равно у нее не получится выйти сухой из воды: Скорпион высосет все соки, он заставит ее сердце биться в миллион раз быстрей – но это уже не покажется таким романтичным. Скорпионы-мужчины ненавидят штиль в отношениях. Как бы они ни говорили, что им надоели эти скандалы, именно в них-то Скорпионы и видят свою цель. Ругаясь, они разряжаются сами и подпитываются вашей энергией. А у вас все происходит с точностью до наоборот.

Близнецы

Мужчины-Близнецы кажутся легкими и непосредственными, а еще они такие интеллигентные и поэтичные! Любая потеряет голову от джентльмена, рожденного под знаком Близнецы. Но не спешите обольщаться: он высосет из вас все соки, причем делает это так непринужденно, что вы даже не подумаете его обвинять. Мужчины-Близнецы ведет себя так неопределенно, что это начинает ужасно раздражать: вы не понимаете, с вами он или нет, любит он вас или нет. И эти сомнения и отсутствие стабильности высасывает тонну энергии! А он приходит как ни в чем ни бывало – такой легкий и воздушный, снова готовый на ухаживания и красивые слова, и вы снова ведитесь, вкладывая в эти отношения очередную порцию своих бесценных душевных сил

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