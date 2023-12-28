Прогноз на 2024 год для родившихся в годы, оканчивающиеся на 7, 8 и 9, а также для родившихся в 1934, 1984 и 1994 годах

Наш автор Шели Султанбекова рассказывает, к чему готовиться читателям.

Мы уже писали о прогнозе на 2024 год для родившихся в годы, оканчивающиеся на 3, 5 и 6, а также для родившихся в 1974 году.

А также дали прогноз на 2024 год для родившихся в годы, оканчивающиеся на 0, 1 и 4, а также для родившихся в 1944, 1954, 1964, 2004, 2014 и 2024 годах.

Теперь пришло время узнать, что 2024 приготовил людям, родившимся в годы, оканчивающиеся на 7, 8 и 9, а также родившимся в 1934, 1984 и 1994 годах.

Родившиеся в годы, оканчивающиеся на 7, будут основными рабочими лошадками года. Но это не будет их особенно тяготить. Работа есть, работа спорится, зарплата капает, начальство благоволит. Как говорится, грех жаловаться.

Владельцы бизнеса и работающие на себя тоже не останутся в накладе.

Прибыль ожидается ощутимая. И достается она достаточно легко.

Так что, самое время расширяться и открывать новые филиалы.

Если есть необходимость в получении финансовой поддержки от сильных мира сего, источников средств, то вам, скорее всего, не откажут. Главное – быть открытым, прозрачным, иметь хороший план и произвести впечатление знающего и высококлассного специалиста.

Вот и в личном плане отличные перспективы практически у всех Семерок.

Состоящие в браке будут всесторонне облагодетельствованы своим партнером. Только успевай формулировать желания.

Свободным мужчинам можно поискать счастья, не выходя с работы. Кроме того, можно вспомнить о бывших.

Свободные девушки быстрее обратят на себя внимание противоположного пола, если будут позиционировать себя как хорошие профессионалы своего дела, способные решить или облегчить чьи-то проблемы. На этот посыл кандидат и подтянется.

Родившиеся в годы, оканчивающиеся на 8, а также родившиеся в 1984 году, почувствуют некоторый спад энергии.

Поэтому несмотря на высокие запросы и заоблачные мечтания 2024 год – не самое удачное время для расширения бизнеса, для споров с начальством и спонтанных увольнений.

Поддавшись порыву, вы можете надолго остаться совсем без работы.

Деньги у вас есть. Но вот в обращении с ними следует проявлять повышенную осторожность. Возможны неприятные моменты, связанные с потерями, денежными рисками или спонтанными тратами. Стоит постараться удержать то, что вы уже имеете. Не перерасходуйте и не пускайтесь в авантюры.

А потратиться можно, например, на путешествия. Потому что дорога манит, причем дорога дальняя. Отдых на море или где-то у большой воды, на плывущем кораблике – идеальное времяпрепровождение для вас, которое подпитает вас энергетически.

В сфере личных отношений двоякая ситуация. С одной стороны, семья – это именно та среда, где вас всегда поддержат и о вас позаботятся.

А с другой, ваш постоянный партнер может быть настроен весьма критично, цепляясь порой даже по мелочам.

Поэтому в любых спорах привлекайте в «судебный» процесс всю семью, всех домочадцев. Присутствие семейных посредников мгновенно сгладит напряженную ситуацию.

И особенно хорошо держать рядом людей и животных, родившихся в годы, оканчивающиеся на 0. Это ваша энергетическая поддержка на весь 2024 год.

В поиске своей второй половины свободным Восьмеркам лучше дождаться лучших времен.

Родившихся в годы, оканчивающиеся на 9, а также родившихся в 1934 и 1994 годах, ждет год трудного обучения. Орешек знания явно будет тверд.

Другой вариант – год лечения и заботы о здоровье. Методы традиционной медицины определенно облегчат ваше состояние и снимут острую проблематику.

Но именно сейчас хорошо обратиться и к методам нетрадиционной медицины, которая порой будет творить чудеса исцеления.

Совет детородным женщинам: если не планируете иметь детей, позаботьтесь о качественной контрацепции.

Третий вариант (впрочем, никто не отменяет многовариантности) – наличие некой трудной задачи (задач), решение которой потребует отказа от старого, от уже неработающих шаблонов, от того, что мешает вам двигаться вперед.

На бытовом уровне без заумных формулировок это может быть просто назревшая необходимость ремонта. Ведь ремонт дома – это все равно, что ремонт тела.

И если кто до сих пор не знает, наш дом – это проекция нашего тела. Существенные неполадки в доме рано или поздно отыграются неполадками в организме у кого-то из членов семьи.

Люди-Девятки определенно попадают в номинацию «Выбор года».

Год Зеленого Дракона будет их выделять, цеплять, обращать на них внимание руководства, обязательно что-то у них заберёт, а взамен даст нечто иное, нечто другого качества. Одним словом, их ждет год трансформации и преобразований. Это всегда не просто, но интересно.

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