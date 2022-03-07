Народные приметы на 8 марта: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нельзя наводить дома чистоту и убивать пауков?

8 марта отмечается Поликарпов день. Православные христиане чтут память мученика Поликарпа Смирнского, который был епископом. Сейчас его называют «вождем всей Азии» в христианстве.

В народе праздник назывался «Кислые девки». Считалось, что девушка, которая не вышла замуж до Масленицы, еще долго не сможет связать себя узами брака. Это было связано с тем, что венчания и браки до Пасхи не разрешались.

История праздника

Святой Поликарп был учеником апостола Иоанна Богослова. Он рано осиротел и был усыновлен христианской женщиной по имени Каллиста, которая воспитала его в соответствии с верой в Бога. Когда она умерла, он раздал все ее имущество бедным и стал вести строгий образ жизни, ограничивая себя. Святой был рукоположен епископом города Смирна, который располагался на территории современного турецкого Измира.

Когда Поликарп стал епископом, он начал бороться с гностицизмом и стал одним из самых уважаемых людей среди представителей христианства в Малой Азии. Святой собрал множество учеников, среди которых в том числе был и Ириней Лионский, который проповедовал в Галлии и Италии.

Он участвовал в споре о дате празднования Пасхи, но представители церкви не смогли договориться и остались друзьями. Когда Поликарпу было 86 лет, его арестовали язычники. Они убеждали его отречься от христианства, но он не стал этого делать, за что лишился жизни.

Что можно делать

Этот день всегда был грустным для незамужних девушек. Они грустили о том, что так и не смогли найти себе суженого. Чтобы не проводить день в плохом настроении, они приглашали подруг и заговаривали женихов. На такие посиделки с собой брали пироги из кислого теста.

Увидев месяц, девушка должна покрутиться под ним на пятке и попросить, чтобы он послал ей суженого. По лаю собаки определяли, в какой стороне находится будущий муж.

Что нельзя делать

В этот день ни в коем случае нельзя проводить исключительно в женской компании. Вечером с вами должен быть хотя бы один мужчина, иначе девушки никогда не выйдут замуж. Это не обязательно должна быть вторая половинка. Можно провести вечер с отцом или с братом.

В Поликарпов день лучше не убирать в доме – это к беде. Тем более запрещено снимать паутину или убивать пауков – это к несчастью и потере финансов.

Мужчинам в этот день нельзя грубить и обижать женщин, это касается и обычных прохожих на улице. Старайтесь даже не адресовать им гневные мысли.