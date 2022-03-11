Народные приметы на 12 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нужно кормить птиц, но не стоит выкидывать пищу на улицу?

12 марта отмечается народный праздник Дорогорушитель, который также называется Прокоп Презимний – в честь православного святого Прокопия Декаполита. В этот день начиналась настоящая весна, снег таял и превращался в грязь, поэтому сегодня запрещается путешествовать на дальние расстояния.

История праздника

Прокопий родился на Ближнем Востоке. В юности он оставил мирскую жизнь и стал иноком – все время он проводил в посте и молитве. Инок был известен среди прихожан благодаря своей чистой душе. В это же время появились иконоборцы во главе с императором Львом Исаврянином.

Прокопий был одним из тех, кто восстал против иконоборческой ереси. Он обличил их и победил своими словами. Император разозлился, Прокопия схватили и издевались над ним, а затем бросили в темницу. Там он провел время до самой гибели императора, а когда вышел, продолжил пост и молитву.

Что можно делать

В этот день нужно покормить птиц. Считалось, что если этого не сделать, то они могут улететь в теплые края и забрать с собой весну. Для людей в древности наступление тепла было критически важно из-за того, что от этого зависела их еда и выживаемость. Поэтому покормить птиц было критически важно.

В этот день необходимо убрать дом и избавиться от лишних вещей. Наши предки в эту дату проверяли поля и инструменты на готовность для начала полевых работ. Теперь нужно убирать дом для того, чтобы приготовить место для весенней энергии и привлечения тепла.

Что нельзя делать

12 марта запрещено выбрасывать на улицу пищу. Вместо этого ее стоит сжечь или превратить в удобрение. Считается, что выброшенная еда может пошатнуть финансовое благосостояние.

Также запрещено стрелять в птиц. Это может навлечь неудачу. В эту дату можно охотиться на зайцев, а обижать птиц запрещено.

Не стоит сквернословить, ругаться и громко разговаривать. Несмотря на то, что весна уже подступает, нечисть все еще расхаживает по улицам и готова нести беды людям. Поэтому стоит опасаться и не нужно привлекать лишнее внимание темных сил бранными и громкими словами.