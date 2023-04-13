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Высшее сознание: как понять, что ваш третий глаз открыт

13 апреля 2023ГаданияРамблер

В восточных религиях «третий глаз» – это шестая чакра Аджна, расположенная в центральной части лба и управляющая мудростью, интуицией.

Высшее сознание: как понять, что ваш третий глаз открыт
Фото: fb.ru

В эзотерике – это невидимый орган чувств, дающий человеку паранормальные психические способности.

Человек с открытым третьим глазом способен к иному восприятию реальности: он начинает видеть другие энергетические составляющие мира, чувствовать глубокую связь с Вселенной, получает возможность считывать будущее.

Считается, что мы рождаемся с этими способностями: лет до 5 ребенок видит то, что скрыто от взрослых. Постепенно подсознание и социальное воспитание блокируют эту чувствительность у большинства людей. Однако, у некоторых третий глаз продолжает работать, а кто-то, повзрослев, эту способность восстанавливает специальными техниками. Чтобы понять, открыт ли ваш третий глаз, обратите внимание на несколько важных признаков.

1. Вы часто чувствуете, что многие ситуации знакомы вам, как будто вы уже проживали их раньше: вы заранее знаете, что произойдет и как нужно поступить.

2. Вам снятся яркие сны, события из которых в большинстве случаев сбываются в вашей жизни или жизни ваших близких.

3. Вы способны видеть цветную ауру окружающих людей и ощущать исходящую от них энергию.

4. Вы понимаете, что способны «читать» мысли других людей. Вам не нужно задавать вопросов, чтобы узнать, что человек скажет или сделает в ближайший момент.

5. В процессе медитаций вы осознаете, что способны видеть другие реальности, понимая при этом, что находитесь в своем теле и не спите.

6. Вы понимаете, что совпадений не бывает. Переходя на более высокий уровень сознания, вы начинаете воспринимать их, как «знаки» Вселенной, которые помогают и подсказывают.

7. Ваша чувствительность возрастает, вы остро воспринимаете «токсичность» во всем: в еде, в работе, в отношениях. Вы осознаете, что все вокруг – энергия, и она вокруг вас должна быть положительной. Вы «очищаете» пространство вокруг: начинаете есть то, что дает силы, общаетесь с людьми, наполняющими, а не опустошающими вас.

8. Ваша интуиция усиливается многократно. Вы начинаете видеть свои цели и жизнь как будто с высоты птичьего полета: вам становится ясно, как поступать и куда двигаться, чтобы добиться желаемого.

Активируйте свой третий глаз и используйте новые возможности!

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