Не ставьте свечи: что делать, если вы заметили в церкви колдуна

Вы могли не догадываться, но некоторые люди, входящие в храм, нарушают законы русской православной церкви.

Священнослужители резко негативно относятся к магии, а колдовство в целом считается грехом. Вне зависимости от того, черный маг или белый совершает обряд, после смерти его ждет наказание.

Все обряды, совершенные в церкви, считаются очень сильными. Однако они могут принести вред человеку, который его заказал и тому, на кого направлено действие определенного магического ритуала. Некоторые опытные экстрасенсы отказываются выполнять их из-за того, что не хотят навлечь беду на людей. При этом такие опасения останавливают не всех.

Как распознать колдуна в церкви

Обычно человек, который занимается колдовством, старается не выдавать себя. В некоторых случаях экстрасенсы наводят специальное заклинание на людей, которые словно забывают о том, что видели. При этом все же есть признаки, по которым можно отличить колдуна. Например, они часто присутствуют в церкви во время православных праздников. В эти дни в храмах скапливается больше всего энергии от верующих. Колдуны, маги и экстрасенсы стараются первыми зайти в церковь – так они смогут сделать специальный заговор и получать положительную энергию от прихожан, которые будут приходить в церковь в течение дня. Колдуны стараются разговаривать с другими людьми – с помощью определенных заклинаний они могут забирать у них здоровье, годы жизни, удачу. И присваивают это себе. Очень часто колдуны могут стоять в церкви и что-то шептать. С первого взгляда может показаться, что это молитва, но на самом деле они делают обряд или накладывают заклинание.

Что делать, если вы увидели колдуна

Первое и самое главное правило при встрече с колдуном – не подходите к нему близко, не смотрите в глаза и не разговаривайте. В лучшем случае они наведут на вас заклинание, которое сотрет вам память, в худшем – заберут у вас что-нибудь. Старайтесь держаться от него подальше и уведите других людей под определенным предлогом. Не стоит поднимать шумиху и прерывать службу ради колдуна – священнослужители уважают любого человека, который приходит в церковь. В таком случае останьтесь до конца службы, но не ставьте свечку в этот день и не пишите записки. На следующий день вы сможете прийти в церковь и спокойно сделать свои дела.

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