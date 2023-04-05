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Шорохи и сновидения: как распознать знаки от покойников

5 апреля 2023ГаданияМарианна Басс

Вы наверняка слышали о том, что близкие умершие люди наблюдают за живыми, помогают им и даже предупреждают.

Шорохи и сновидения: как распознать знаки от покойников
Фото: deposit photos

Часто покойники могут подавать сигналы, которыми призывают вас обратить внимание на какие-то конкретные вещи или события. Все это важно правильно трактовать.

Прежде всего стоит понимать, что знаки от душ умерших людей не могут вам навредить. Все, о чем они могут вас предупреждать, связано только с тем, что вас хотят предостеречь от опасности. Кроме того, ко всем знакам нужно относиться серьезно.

Сновидения

Наиболее распространенным способом связи являются сны. Конечно, умерший человек не придет к вам и не скажет, что у него где-то закопан клад на крупную сумму денег. Чаще всего людям снятся разговоры и различные ситуации, где фигурирует их почивший близкий человек. Стоит обратить внимание на детали сна, например, на то, где это происходило. Возможно, человек мог показывать вам какие-то вещи или говорить важные слова. Существуют разные трактовки сновидений, но на самом деле вам лучше разобраться в этом самостоятельно.

Шорохи в квартире

Внезапный стук также может говорить о том, что покойный человек хочет с вами связаться. Очень часто души умерших могут передавать сигналы с помощью электричества, например, включать и выключать свет. Еще одним способом могут быть бытовые приборы, например телевизор может сам начать переключать каналы. Считается, что внезапно лопнувший стакан говорит о том, что вам нужно быть аккуратнее на дорогах. Существует масса сигналов, но о том, что вам хочет сказать покойник, догадаться сможете только вы сами. Спросите членов вашей семьи, возможно, у них тоже случались похожие ситуации-предупреждения.

Внезапные мысли

Как правило, логику в мыслях человека отследить довольно просто, но, если вы вдруг начали думать о чем-то тревожном, что не было навеяно вам вашей жизнью, значит, с вами хотят связаться и предупредить о надвигающейся беде. Мысли приходят в нашу голову не просто так, а души умерших могут связываться с вами с помощью подсознания. Точно так же они пытаются предупредить о чем-то во сне.

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