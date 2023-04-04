Встретим ли мы умерших близких после своей смерти

Наверное, этим вопросом задавался каждый, кто хотя бы раз терял близкого человека (а разве бывают люди, которые не теряли?) – сможем ли мы увидеться вновь?

Мнения исследователей данного вопроса разделяются, поэтому ответ, скорее всего, будет – не всегда. А в каких случаях эта встреча все же считается возможной?

1. Считается, что в последние минуты после смерти человек просматривает свою жизнь заново – со всеми чувствами и эмоциями. В некотором роде это и есть та самая встреча- возможность увидеться и все заново пережить и переосмыслить.

2. Если связь с умершим была очень сильной, его не отпускали, и он оставался в физическом мире или потерялся между миров – да, такая встреча тоже возможна. Но это совершенно не гарантирует радостных и счастливых объятий и слез, как часто рисуют эту картину в кино или описывают в книгах. Душа может быть измучена, не понимать, что произошло и долгожданная встреча радости не принесет. Именно поэтому существует традиция- отпускать умерших. Но бывает и по-другому – долгожданная встреча происходит и дальше начинается новое совместное путешествие – заключается договор на новое воплощение.

3. Реинкарнация. Здесь, пожалуй, мнения едины – если связь сильна, то и встреча будет возможна, только нет гарантий, что вы узнаете друг друга или что будете в тех же ролях. Человек будет вызывать внезапное чувство узнавания, единения, но он может иметь другой доступ к памяти и не отозваться на ваш порыв. А может и наоборот – тоже почувствует связь, и вы вновь будете вместе – ситуации развиваются по-разному. Важно не быть собственником и быть готовым принять то, что у души другого человека может быть свой путь – в том числе и путь без вас.

В любом случае, пока вы живы, не стоит забывать о возможности сообщить ушедшим все, что считаете нужным: писать письма, навещать могилу, вспоминать. И быть чуткими к возможным ответам с другой стороны: сны, знаки, напоминания – информация приходит и диалог возможен. И главное – для его продолжения можно и нужно продолжать жить!

Читайте также: