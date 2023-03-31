Как определить по дате рождения свой энергетический тип

Каждый из нас от рождения получает определенный запас энергии.

От него зависит наша жизненная активность, чередование спадов и подъемов, здоровье. На протяжении жизни человек может как терять, так и накапливать энергию, но радикально изменить энергетический потенциал без специальных практик большинству не под силу.

Количество врожденной биоэнергии можно рассчитать по дате рождения. Для этого запишите цифрами дату рождения, например: 14 ноября 1985 года – 14 11 1985. Перемножьте первое и второе четырехзначное число: 1411х1985=2800835. Сложите цифры полученного произведения между собой: 2+8+0+0+8+3+5=26. Это и будет показатель энергетического потенциала.

Число меньшее или равное 20 баллам указывает на то, что человеку от рождения дан низкий энергетический потенциал. Он склонен подсознательно «подзаряжаться» от окружающих, поскольку собственной энергии ему часто не хватает. У такого человека возможны проблемы со здоровьем и личной жизнью.

В интервал от 21 до 30 баллов попадают люди со средним энергетическим потенциалом. Они выстраивают сбалансированный энергообмен с окружающими, обладают уравновешенным характером, равномерно работоспособны, обладают хорошим здоровьем на протяжении жизни.

Свыше 30 баллов – это энергетический донор, способный получать энергию Вселенной, аккумулировать ее и при необходимости делиться ею с окружающими. Это прирожденный лидер, целитель, человек, обладающий экстрасенсорными способностями. Он никогда не остается в одиночестве, поскольку все чувствуют его мощную энергетику и подсознательно «питаются» ее избытком.

При желании можно сделать дополнительный расчет энерготипа. Для этого цифры энергетического потенциала, если он получился двузначным (в примере: 26), нужно сложить между собой: 2+6=8.

Если получились числа 1 или 2 – это «энергетический вампир», который будет всячески пытаться «тянуть» энергию из окружающих.

5 и 7 – Энергодоноры, черпающие ресурс из космоса. С ними всегда комфортно и легко.

3,6,8 – нейтралы, которые не «качают» чужую энергию, но и своей не делятся. Это целеустремленные оптимисты, настроенные на решение собственных задач.

9 – «белый маг», умеющий управлять своей энергией и расходующий ее на благие цели.

4 – «черный маг». Опасен, если занимается эзотерикой, поскольку тратит энергию на темные обряды. В обычной жизни ведет себя как нейтрал.

Рассчитайте свой энергетический тип и используйте потенциал себе на пользу.

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