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Выживут сильнейшие: какую мировую катастрофу предсказала Ванга

27 марта 2023ГаданияМарианна Басс

За всю историю человечества было не так много предсказателей, которые бы снискали мировую славу.

Выживут сильнейшие: какую мировую катастрофу предсказала Ванга
Фото: depositphotos

Одной из самых известных является болгарская ясновидящая Ванга, полное имя которой Вангелия, что в переводе с греческого означает «благая весть».

До 12 лет она росла самой обычной девочкой, и ничто не говорило о том, что ее предсказания будут известны всему миру. Однажды, как написано в ее биографии, она отправилась с сестрами на прогулку, но поднялся страшный ураган, который подхватил Вангелию и унес на сотни метров от дома. Нашли ее спустя много часов, глаза были забиты песком, а поскольку у семьи не было денег на лечение, девочка ослепла. А дар ясновидения проявился у Ванги позже, в период Второй мировой войны: она могла «видеть» жив ли человек, ушедший на фронт и если нет, то где погиб. С этого времени популярность предсказательницы пошла в гору. В 1942 году ее посетил царь Болгарии Борис III: она «увидела» его гибель за год до смерти. После этого визита о новой ясновидящей узнали во всем мире.

За свою жизнь Ванга сделала множество предсказаний не только для людей, но и для целых государств. Несмотря на то, что Ванга покинула этот мир в 1996 году, она оставила большое количество пророчеств на много лет вперед и часть из них постепенно сбылись. Не все ее «видения» были своевременно поняты и расшифрованы, поскольку ясновидящая описывала будущее так, как понимала сама. Однако, по прошествии времени, становилось понятно, что же имела ввиду прорицательница. Так, например, Ванга описала, что видит в 2000 году «как погрузится под воду большой город». В этот период затонула подводная лодка «Курск». Что касается террористической атаки на Америку в 2001 году, пророчица описывала ее, как «атаку больших железных птиц, которые погубят много людей».

В обнародованных записях пророчеств Ванги есть и предсказания на текущий год. Она никогда не предвидела конец света, но говорила о том, что человечество ожидают далеко не лучшие времена. Ванга видела мощные природные катаклизмы: ливни и землетрясения, которые приведут к затоплению значительных частей суши на американском континенте и в Европе. Следствием этого станут локальные войны за территории, на которые вынуждены будут переселяться выжившие люди.

Несмотря на то, что Россию, по прогнозам Ванги, бедствия практически не затронут, будем надеяться, что в этот раз ясновидящая не ошиблась.

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