Выживут сильнейшие: какую мировую катастрофу предсказала Ванга
За всю историю человечества было не так много предсказателей, которые бы снискали мировую славу.
Одной из самых известных является болгарская ясновидящая Ванга, полное имя которой Вангелия, что в переводе с греческого означает «благая весть».
До 12 лет она росла самой обычной девочкой, и ничто не говорило о том, что ее предсказания будут известны всему миру. Однажды, как написано в ее биографии, она отправилась с сестрами на прогулку, но поднялся страшный ураган, который подхватил Вангелию и унес на сотни метров от дома. Нашли ее спустя много часов, глаза были забиты песком, а поскольку у семьи не было денег на лечение, девочка ослепла. А дар ясновидения проявился у Ванги позже, в период Второй мировой войны: она могла «видеть» жив ли человек, ушедший на фронт и если нет, то где погиб. С этого времени популярность предсказательницы пошла в гору. В 1942 году ее посетил царь Болгарии Борис III: она «увидела» его гибель за год до смерти. После этого визита о новой ясновидящей узнали во всем мире.
За свою жизнь Ванга сделала множество предсказаний не только для людей, но и для целых государств. Несмотря на то, что Ванга покинула этот мир в 1996 году, она оставила большое количество пророчеств на много лет вперед и часть из них постепенно сбылись. Не все ее «видения» были своевременно поняты и расшифрованы, поскольку ясновидящая описывала будущее так, как понимала сама. Однако, по прошествии времени, становилось понятно, что же имела ввиду прорицательница. Так, например, Ванга описала, что видит в 2000 году «как погрузится под воду большой город». В этот период затонула подводная лодка «Курск». Что касается террористической атаки на Америку в 2001 году, пророчица описывала ее, как «атаку больших железных птиц, которые погубят много людей».
В обнародованных записях пророчеств Ванги есть и предсказания на текущий год. Она никогда не предвидела конец света, но говорила о том, что человечество ожидают далеко не лучшие времена. Ванга видела мощные природные катаклизмы: ливни и землетрясения, которые приведут к затоплению значительных частей суши на американском континенте и в Европе. Следствием этого станут локальные войны за территории, на которые вынуждены будут переселяться выжившие люди.
Несмотря на то, что Россию, по прогнозам Ванги, бедствия практически не затронут, будем надеяться, что в этот раз ясновидящая не ошиблась.
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