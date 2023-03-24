Попробуйте заговорить воду, если не помогают лекарства

Вода – основа жизни, это знают все.

Но о том, что вода хранит информацию, известно немногим, а это, между прочим, открывает очень большие возможности для воплощения самых разных целей. В основном это то, что касается изменения психологического состояния человека и влияния на его судьбу – в этом плане вода действительно способна на многое. О том, как делать воду поистине волшебной, читайте в этой статье.

Для начала – вода впитывает информацию: слова, звуки, чувства, атмосферу. Она помнит все обстоятельства, поэтому может сообщить как что-то приятное, так и что-то ужасное. В зависимости от того, наблюдателем чего она стала.

Для того, чтобы заговорить воду на позитивные изменения в жизни, нужно взять стакан чистой прохладной воды, поставить ее на левую руку и накрыть правой ладонью. Тут-то и начинается таинственный и важный процесс. Заговаривать можно по-всякому: подойдет и молитва, и ваша собственная речь, в которой вы просите воду подарить вам все то, что вам нужно. Также можно попросить воду об избавлении от чего-то негативного, например, болезни или безденежья. Но куда лучше, конечно, просить, например, здоровья или денег.

Заговоренную воду надо пить в спокойной обстановке небольшими глотками, а хранить – в спокойном месте. Очень важно, чтобы во время хранения вода не «набралась» посторонней негативной энергетики, поэтому нельзя ругаться на кухне, произносить нецензурные слова и даже думать о плохом.

Также можно заговаривать воду для цветов: поливая такой водой ваши растения, вы можете быть уверены в том, что они получают и питание, и любовь. А, например, умывание такой водой (и тем более купание) подарят вам спокойствие и нежность.

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