Экстрасенс или мошенник: мистические тайны жизни Григория Распутина

Даже спустя сто лет после его смерти Григорий Распутин остается одной из самых таинственных личностей в истории.

Кто такой Распутин

Григорий Ефимович Распутин родился в семье крестьян. Точная дата его рождения неизвестна: в разных источниках называют 1864, 1865 и 1872 годы. Сам Распутин в зрелые годы называл противоречивые сведения о своем рождении. Считается, что он преувеличивал свой возраст, чтобы больше соответствовать образу «старца». По слухам, настоящая фамилия Григория Новых, а прозвище Распутин он получил за разгульный образ жизни в юности. Но достоверных доказательств этому нет.

Жизнь Григория изменилась, когда он решил оставить отчий дом и уйти в религию — отправиться в странствия по святым местам. Сперва России, а затем и мира: он побывал на горе Афон в Греции, после посетил Иерусалим.

Всемирную известность Распутин приобрел благодаря близкой дружбе с семьей российского императора Николая II. Многие даже были уверены, что император все делает под указку старца. Но как ему удалось добиться такого влияния? Главные тайны жизни Распутина — в нашем материале.

Распутин — святой

Когда Распутин впервые появился в Петербурге, он прославился среди горожан как «божий человек». И враги, и сторонники Распутина верили, что тот обладает сверхъестественными способностями: может предвидеть будущее и исцелять людей.

Об этом услышала императрица Александры Федоровна, и обратилась к нему, чтобы тот помог вылечить цесаревича Алексея от гемофилии. Это наследственное заболевание, которое нарушает свертываемость крови. Распутину удалось добиться того, чтобы мальчику стало легче, этим он завоевал благосклонность императрицы.

По одной из версий, Распутин приказал отказаться от аспирина, которым лечили Алексея. Тогда врачи еще не знали, ацетилсалициловая кислота плохо влияет на свертываемость крови. Поэтому цесаревич пошел на поправку.

У Распутина была связь с императрицей

Многие современники недоумевали, откуда у Распутина такое влияние на королевскую семью. Кто-то был уверен, что все дело в черной магии. А кто-то, что у крестьянина был роман с императрицей Александрой Федоровной. Предполагаемую измену обсуждали все: крестьяне, дворяне и священнослужители. Дело приобрело опасный оборот, когда один из служителей выкрал и опубликовал письмо императрицы Распутину. В послании она писала: «Возлюбленный мой и незабвенный учитель, спаситель и наставник, как томительно мне без тебя». Из-за этого над Распутиным даже хотели учинить расправу. Но прислуга императорского дома подтвердила: в царской семье старец появлялся только ради помощи наследнику.

Распутин был неуязвимым

Смерть старца тоже окутана тайной. Считается, чтобы убить Распутина, заговорщикам пришлось его отравить, застрелить и утопить. Муж императорской племянницы, князь Феликс Юсупов, которого обвинили в убийстве, менял показания пять раз. Но со временем сложилась определенная версия происшедшего.

В декабре 1916 года Юсупов позвал Распутина в свой особняк якобы для встречи с племянницей императора. Старца угостили напитками и пирожными, в которых содержался цианистый калий. Но яд не сработал: Распутин продолжал застолье как ни в чем не бывало. Но вряд ли дело в магии: просто большое количество сахара и высокие температуры нейтрализовали отраву. Тогда Юсупов решил действовать наверняка: он выстрелил в Распутина. А, когда решил проверить тело, то «убитый» очнулся и набросился на князя и выбежал из дворца в сад. Там в него начали стрелять остальные заговорщики: политический деятель Владимир Пуришкевич и двоюродный брат императора князь Дмитрий Романов. Затем труп избили, засунули в мешок, привязали груз и сбросили в воду. Показания судмедэкспертов разнятся: по одной версии, Распутин боролся за жизнь даже на дне реки, но захлебнулся. По другой — все три ранения в старца были смертельными, и двигаться он точно не мог.

Тело Распутина похоронили у часовни императорского дворца в Царском Селе. Но даже после похорон многие продолжали верить, что Распутин остался жив.

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