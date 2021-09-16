Как покойная мама помогла моей подруге вывести мошенника на чистую воду

Наш автор рассказывает, как ее подруга почти попала на удочку жениха-мошенника.

«Мама снится каждую ночь, плачет, я места себе не нахожу», – с таким запросом обратилась ко мне Валерия. Мама Леры умерла около 15 лет назад.

Помощь с того света

С тех пор она снилась Лере несколько раз: перед защитой диплома она явилась улыбающаяся, красивая и показывала рукой на вид из окна – там были река и лес. Лера проснулась с ощущением радости и спокойствия, диплом был защищен на отлично, и вскоре ее пригласили на работу аниматором в гостинице. Первое, что Лера обнаружила, зайдя в свой рабочий номер – был этот вид из окна. Лера задержалась на этом рабочем месте и с ним были связаны хорошие и теплые воспоминания.

Позже она захотела двигаться дальше – и снова мама приснилась ей, она показывала Лере фото в журнале – небоскребы Москва-Сити. Лера нашла работу, офис компании был на севере Москвы, а спустя полгода они переехали – несложно догадаться куда. Теперь Лера видела картину, показанную ей мамой не во сне, а наяву – каждый раз, когда приходила на работу. Такие сны случались всякий раз, когда Лера принимала важные решения о своем будущем.

Мошенник в женихах

Но последние месяцы мама снилась плачущей и грустной. Я задала вопрос – не планирует ли Лера каких-то важных изменений в своей жизни? Оказалось, Лера собиралась уехать жить в другой город к своему жениху. Я решила узнать побольше про избранника Леры: встречаются полгода, хотят пожениться, но мужчина настаивает на переезде и чем быстрее, тем лучше. Я предложила повременить с решением и посмотреть, что будет происходить дальше. А недели через три Лерин жених «пропал» – не брал трубки и не отвечал на сообщения. Зато стали звонить какие-то странные люди, которые его искали, они угрожали Лере и требовали от нее сказать, где он находится. Выяснилось, что Лерин жених – мошенник, который должен многим людям крупные суммы денег. Сложно представить, что было бы с Лерой, если бы она бросила свою работу и уехала с ним жить в незнакомый город.

Мама хотела защитить свою дочь – и показывала свое отношение к ее решению. С тех пор она снилась дочери несколько раз, но таких сложных историй больше не было. А замуж Лера вышла через несколько лет – за надежного и хорошего человека.