Почему в день зарплаты нельзя открывать кошелек
Перед тем, как тратить кровно заработанное, стоит поменять свое денежное мышление.
Довольно маленький процент людей действительно способен разумно распоряжаться деньгами. Большинство привыкли тратить свою зарплату практически в тот же день, когда они ее и получили, сметая при этом с полок магазинов все то, что им кажется нужным. И, таким образом, люди перекрывают свою финансовую емкость.
Взгляд Вселенной на деньги
Вот наступил тот день, который вы ждали целый месяц — получение зарплаты. Чаще в этот момент люди забывают, что на эти деньги им жить еще ближайшие 30 дней. Важно помнить, что эта сумма на банковском счету уже ваша, и вовсе не нужно сходить с ума и бежать скорее за покупками. Ведь позже, скорее всего, вы вновь можете оказаться в минусе и считать оставшиеся рубли и копейки.
По мнению Вселенной, такой человек совершенно не готов к гораздо большим суммам, он не ценит себя и распоряжается деньгами так, будто бы он выиграл их в лотерею. Поэтому она и не дает шанс заработать больше. Так, чтобы наладить связь с финансами, необходимо перестать воспринимать деньги как нечто чудесное и научиться управлять своей энергией и, конечно же, эмоциями.
Что же делать
Начните с того, что в день зарплаты оставьте всю сумму целой, не потратив ни рубля. Дайте полученным деньгам просто побыть в вашей жизни без страха и паники всего на одни сутки. А уже на утро со свежей головой вы можете приобрести все то, что вам действительно необходимо без каких-либо всплесков эмоций.
И только после этого вы научитесь видеть в деньгах союзников, а не ежемесячный подарок, приходящий на банковскую карту. Примите тот факт, что полученную сумму вы и правда заслужили своим упорным трудом. И будет обидно, если всего за один день зарплата будет потрачена на импульсивные покупки. Но при этом вам никто не запрещает совершать спонтанные траты. Дело в том, что не нужно их делать в первый же день, дайте себе и деньгам совсем немного времени на отдых.
Помните, что мы сами создаем свою реальность. И, чтобы прийти к гораздо большему достатку, необходимо научиться владеть своими эмоциями, а это поможет вам правильно распоряжаться деньгами в будущем.